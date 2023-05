Unical, la lettera dei lavoratori addetti alle pulizie «lavoriamo in armonia d’intesa con l’azienda»

RENDE – “Siamo i lavoratori addetti alle pulizie della Snam Lazio Sud che lavora presso l’appalto dell’università della Calabria e abbiamo voluto scrivere questa lettera alla redazione di Quicosenza per evidenziare il lavoro che stiamo svolgendo in armonia e serenità con la nostra azienda”.

“Abbiamo raggiunto ottimi risultati, siamo impegnati in diverse linee di servizio che ormai svolgiamo da tantissimi anni. Ci occupiamo di pulizie interne ed esterne (giardinaggio- -derattizzazione, disinfestazione e facchinaggio) e ci teniamo a precisare che già in 15 mesi la nostra azienda ci ha fornito due volte il vestiario. Veniamo pagati puntualmente secondo il CCNL multiservizi ed inoltre abbiamo tutti la possibilità di fare ore di straordinario, retribuito a norma di legge, visto il difficile momento storico economico che stiamo attraversando”.

“L’azienda sta apprezzando il nostro impegno che mettiamo ogni giorno garantendo un buon livello sui servizi che espletiamo per l’Università, tanto è vero che abbiamo richiesto di aprire un tavolo di trattativa avviato il 2 febbraio scorso per discutere degli aumenti dei parametri. Tutto ciò per far sì che noi lavoratori possiamo raggiungere altri obbiettivi sia economici che professionali e garantire uno standard sempre più elevato sui servizi che eseguiamo ogni giorno per l’intera comunità dell’ateneo, e l’azienda si è resa disponibile a trovare una soluzione. A breve ci saranno altri incontri”.

I lavoratori della Snam Lazio Sud appalto Unical