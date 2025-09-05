HomeUniversità

Unical, il professor Talia premiato in Germania con il prestigioso Euro-Par Achievement Award 2025

Il docente di Ingegneria informatica presso il Dimes ha ricevuto il premio che dal 2008 viene conferito a ricercatori e docenti che si distinguono per i loro contributi nel campo del calcolo parallelo e dei sistemi di elaborazione distribuiti

RENDE – Un nuovo riconoscimento arriva all’Università della Calabria. È Domenico Talia, professore ordinario di Ingegneria informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (Dimes) ha ricevuto l’Euro-Par Achievement Award 2025, il premio che dal 2008 viene conferito a ricercatori e docenti che si distinguono per i loro contributi nel campo del calcolo parallelo e dei sistemi di elaborazione distribuiti.

Si tratta di un riconoscimento di altissimo rilievo scientifico: basti pensare che tra i vincitori delle passate edizioni compaiono figure di spicco come Sir Tony Hoare e Jack Dongarra, insigniti del Premio Turing, considerato universalmente il Nobel dell’informatica.

La conferenza internazionale Euro-Par, che si è svolta a Dresda, in Germania, dal 25 al 29 agosto, ha riunito studiosi da tutto il mondo, confermando il ruolo centrale della comunità scientifica europea in un settore chiave per l’innovazione tecnologica. Nel corso della conferenza il docente Unical ha tenuto anche una relazione plenaria.

Domenico Talia ed il premio: “va anche al gruppo di ricerca del Dimes”

Domenico Talia è professore ordinario presso l’Università della Calabria dal 2001. Le sue attività di ricerca spaziano dal calcolo parallelo al cloud computing, dall’analisi dei Big Data al machine learning distribuito. Ha guidato numerosi progetti nazionali e internazionali, pubblicato circa 500 articoli scientifici e diversi volumi, ed è professore onorario di Informatica presso l’Amity University, in India. Collabora inoltre con la Fuzhou University, in Cina.

Nel ricevere il premio, il prof. Talia ha espresso gratitudine al comitato direttivo, sottolineando come il riconoscimento vada anche al suo gruppo di ricerca del Dimes e al sostegno offerto dall’Unical. Ha ribadito l’importanza di comunità scientifiche come Euro-Par nel rafforzare il ruolo della ricerca europea in ambiti strategici quali il calcolo ad alte prestazioni, il cloud computing e l’analisi dei dati. Infine, ha auspicato che questo successo possa ispirare i giovani italiani ed europei a intraprendere studi e carriere nel settore dell’informatica, contribuendo allo sviluppo scientifico e tecnologico.

