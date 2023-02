Unical, il piano per potenziare il personale con concorsi e altre 100 assunzioni

RENDE (CS) – Sono 116 i nuovi contratti d’assunzione firmati nel 2022 dall’Unical per posizioni di personale tecnico-amministrativo e altri 100 arriveranno nel 2023. Lo scorso anno, infatti, l’ateneo ha ultimato le procedure di stabilizzazione ed ha espletato diversi concorsi d’assunzione. Iniziative che rientrano nel piano straordinario per il personale tecnico-amministrativo messo in campo dalla governance, in attuazione delle linee programmatiche del rettore Nicola Leone.

Negli ultimi mesi sono state assegnate 90 posizioni a tempo indeterminato ai vincitori di concorso per funzionario amministrativo – categoria D – e per istruttore amministrativo – categoria C. Assunzioni che hanno interessato diversi settori dell’ateneo: dall’area informatica alla comunicazione, dall’amministrazione alla didattica, dalla biblioteca al settore tecnico.

Nei primi mesi del 2022, inoltre, avevano già preso servizio, con procedure di stabilizzazione, altre 26 unità di personale.

Nel corso del prossimo mese, si procederà anche alle progressioni verticali già previste in bilancio, per dare il giusto merito al percorso professionale maturato dai dipendenti.

Inoltre, anche quest’anno, l’Unical pubblicherà nuovi bandi di concorso per ulteriori 100 figure, con competenze in vari ambiti, che andranno a rafforzare le fila dell’amministrazione e anche dei dipartimenti e centri dell’Unical.

Tutte misure che puntano a valorizzare il lavoro del personale, da anni impegnato per contribuire alla crescita dell’ateneo, e a rafforzarne i ranghi, reclutando professionisti qualificati e altamente motivati.

Oltre alle assunzioni, la governance ha investito molto sull’aggiornamento professionale con diverse attività formative, tra le quali una che ha coinvolto la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’ateneo. Il corso, iniziato lo scorso novembre, mira ad aggiornare e valorizzare il personale preparandosi alle nuove sfide che la pubblica amministrazione e il Paese sono chiamati ad affrontare.