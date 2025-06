Unical: Francesco Aiello eletto direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza

- Advertisement -

RENDE – Francesco Aiello è il nuovo direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria. Con 29 preferenze su 45 voti validi, il professore ha ottenuto il 64,4% dei consensi, superando la collega Rosanna Nisticò, che ha raccolto 7 voti. Le operazioni elettorali si sono svolte interamente in presenza, registrando un’affluenza del 95% su 50 aventi diritto. Aiello resterà in carica fino al 31 ottobre 2029, subentrando al professore Massimo Costabile.

Francesco Aiello è un economista con un curriculum di rilievo in ambito accademico e scientifico. Laureatosi presso lo stesso dipartimento – allora denominato Economia Politica – ha proseguito gli studi alla Federico II di Napoli e al Centro “Manlio Rossi-Doria” di Portici, conseguendo un dottorato in Economia e Politica Agraria. La sua formazione si è arricchita ulteriormente con esperienze presso l’Università dell’Essex, l’Università di Reading e numerose istituzioni internazionali, tra cui la FAO, la Commissione Europea e università in Francia, Turchia e Regno Unito.

Allievo del compianto Giovanni Anania, Aiello ha firmato circa 100 articoli scientifici e oltre 250 contributi divulgativi, rendendosi protagonista di un’intensa attività di diffusione della cultura economica. I suoi interessi di ricerca spaziano dall’analisi micro-econometrica della produttività al commercio internazionale, fino allo studio dei divari territoriali di sviluppo in Italia.

Un programma per un dipartimento “aperto e di qualità”

«Il mio obiettivo – ha dichiarato il neodirettore – è rafforzare ulteriormente la qualità della ricerca del Dipartimento, promuovendo attività scientifiche riconosciute per rigore metodologico e impatto concreto». Aiello punta su sinergie interdisciplinari, valorizzazione delle competenze interne e apertura verso il mondo esterno, con l’ambizione di fare del DESF un punto di riferimento non solo accademico, ma anche per istituzioni, imprese e comunità locali. Il Dipartimento, conclude Aiello, dovrà diventare “sempre più un luogo attrattivo per risorse, giovani ricercatori e collaborazioni, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Calabria”.