Unical, festa di benvenuto per le matricole: Brunori si esibirà al Tau

Ad annunciarlo è stato il rettore Nicola Leone con un messaggio rivolto agli studenti: “Care matricole, si parte! Sarà l’occasione per darvi il benvenuto di persona”

RENDE (CS) – Lunedì 22 settembre alle ore 17:30 l’Anfiteatro dell’Università della Calabria, davanti al Tau, alla fine del ponte Bucci, si trasformerà in un palcoscenico speciale per accogliere le nuove matricole.

Ad annunciarlo è stato il rettore Nicola Leone, che in un messaggio rivolto agli studenti ha sottolineato l’importanza di questo momento di incontro e di condivisione: “Care matricole, si parte! Sarà l’occasione per darvi il benvenuto di persona”.

A rendere ancora più suggestiva la cerimonia sarà la presenza di Dario Brunori, il cantautore calabrese che si appresta a diventare anche laureato Unical. L’artista, amatissimo dal pubblico e legato alla sua terra, potrebbe regalare agli studenti qualche nota per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno accademico.

La giornata segna dunque non solo l’avvio ufficiale del percorso universitario per migliaia di giovani, ma anche un momento di festa e di appartenenza alla comunità accademica dell’Unical, che si prepara a vivere un anno ricco di iniziative e opportunità

