Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le aspiranti matricole

RENDE – Torna un nuovo appuntamento con “Unical ti presento Campus”, una delle otto giornate di open day estive previste dall’Università di Carcavacata per dare modo alle aspiranti matricole di conoscere più da vicino il campus, avere informazioni sull’offerta formativa, i bandi di ammissione e ricevere assistenza per la compilazione delle domande.

Il prossimo appuntamento è previsto per domani, giovedì 21 agosto, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”. Una giornata di incontro e di visite guidate durante la quale sarà possibile visitare gli stand dei dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo, per ottenere informazioni su: corsi di studio, modalità di ammissione/iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e ciclo unico, benefici del diritto allo studio (borse di studio, alloggi e mensa), tasse e contributi e tutti i servizi offerti.

“Gli open days – spiegano dall’Unical – sono un’occasione per entrare in contatto con gli ambienti di studio, conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria e confrontarsi su dubbi e curiosità. Anche quest’anno, così come avvenuto in passato, viene allestito uno spazio specifico dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere il confronto, la riflessione, il dialogo e l’ascolto, utili per sostenere i/le giovani nella costruzione del loro progetto di vita individuale e professionale”. Presenta anche lo “Spazio Genitori”, curato dal Counseling psicologico di Ateneo, per promuovere il confronto, il dialogo e l’ascolto e per sostenere i giovani nella costruzione del proprio percorso di vita individuale e professionale.