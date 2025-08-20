HomeUniversità

Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le aspiranti matricole

Dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Congressi "Beniamino Andreatta" sarà possibile visitare gli stand dei dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo, per ottenere informazioni su corsi di studio, modalità di ammissione/iscrizione, benefici del diritto allo studio, tasse, contributi e tutti i servizi offerti

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – Torna un nuovo appuntamento con “Unical ti presento Campus”, una delle otto giornate di open day estive previste dall’Università di Carcavacata per dare modo alle aspiranti matricole di conoscere più da vicino il campus, avere informazioni sull’offerta formativa, i bandi di ammissione e ricevere assistenza per la compilazione delle domande.

Il prossimo appuntamento è previsto per domani, giovedì 21 agosto, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”. Una giornata di incontro e di visite guidate durante la quale sarà possibile visitare gli stand dei dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo, per ottenere informazioni su: corsi di studio, modalità di ammissione/iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e ciclo unico, benefici del diritto allo studio (borse di studio, alloggi e mensa), tasse e contributi e tutti i servizi offerti.

“Gli open days – spiegano dall’Unical – sono un’occasione per entrare in contatto con gli ambienti di studio, conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria e confrontarsi su dubbi e curiosità. Anche quest’anno, così come avvenuto in passato, viene allestito uno spazio specifico dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere il confronto, la riflessione, il dialogo e l’ascolto, utili per sostenere i/le giovani nella costruzione del loro progetto di vita individuale e professionale”. Presenta anche lo “Spazio Genitori”, curato dal Counseling psicologico di Ateneo, per promuovere il confronto, il dialogo e l’ascolto e per sostenere i giovani nella costruzione del proprio percorso di vita individuale e professionale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Incidente nella notte sulla SS18 ad Acquappesa: auto si ribalta dopo un violento schianto....

Tirreno
ACQUAPPESA (CS) - Nella notte sulla SS18, all’altezza di Acquappesa, si è verificato un violento incidente. Un uomo, per cause ancora in fase di...

Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri a piedi da...

Provincia
COSENZA - Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli...
Regionali Costa Tridico

Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire, è innovatore»

Calabria
ROMA - "In Calabria c'è l'urgenza di fare presto". Lo spiega in una intervista a La Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano del...

Controlli straordinari sui guidatori: denunce, sanzini per guida in stato di ebbrezza e ritiro...

Calabria
LOCRI (RC) - Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi,...

Festival Euromediterraneo, domani ad Altomonte arriva Stefano De Martino con il suo “Meglio Stasera”

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Domani sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dopo Luca Ward, al teatro Costantino Belluscio arriva Stefano...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37026Area Urbana22261Provincia19757Italia7998Sport3846Tirreno2891Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Tirreno

Incidente nella notte sulla SS18 ad Acquappesa: auto si ribalta dopo...

ACQUAPPESA (CS) - Nella notte sulla SS18, all’altezza di Acquappesa, si è verificato un violento incidente. Un uomo, per cause ancora in fase di...
Regionali Costa Tridico
Calabria

Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire,...

ROMA - "In Calabria c'è l'urgenza di fare presto". Lo spiega in una intervista a La Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano del...
Calabria

Controlli straordinari sui guidatori: denunce, sanzini per guida in stato di...

LOCRI (RC) - Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi,...
Provincia

Festival Euromediterraneo, domani ad Altomonte arriva Stefano De Martino con il...

ALTOMONTE (CS) - Domani sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dopo Luca Ward, al teatro Costantino Belluscio arriva Stefano...
Tirreno

“Pizza solidale per un cuore buono”, a Praia a Mare una...

PRAIA A MARE (CS) - Una raccolta fondi per donare un nuovo ecografo all'Ospedale di Praia a Mare, é questo l'obiettivo dell'evento "Pizza solidale...
suicidio-carcere-reggio
Calabria

Detenuto calabrese “murato” da tre anni nella sua cella a Torino....

TORINO - Si è "murato" nella sua cella, dalla quale rifiuta di uscire da circa tre anni. Succede nel carcere di Torino ed il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA