Unical, dal 15 giugno parte l’ammissione anticipata alle lauree magistrali

RENDE – E’ stato pubblicato il bando di immatricolazione per i corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria. Anche quest’anno sarà possibile presentare domanda in due distinte fasi: ammissione anticipata a partire dal 15 giugno fino al 5 luglio (solo per i corsi di studio che la prevedono) e ammissione standard dal 31 agosto al 15 settembre.

Possono immatricolarsi anche gli studenti che ancora non hanno conseguito il titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l’a.a. 2022/2023. L’UniCal in tal modo intende garantire ai suoi studenti la piena continuità del percorso di studio, evitando i ritardi e le interruzioni che potrebbero generarsi nel passaggio da triennale a magistrale.

Ammissione anticipata

Questi nel dettaglio i corsi di laurea magistrale per i quali è possibile fare domanda di ammissione anticipata:

Artificial intelligence and computer science;

Data science per le strategie aziendali;

Economia aziendale e management;

Economia e commercio;

Finance and insurance;

Gestione e conservazione dei documenti digitali;

Ingegneria chimica;

Ingegneria civile (solo per i laureati);

Ingegneria dell’ambiente e della sicurezza del territorio (solo per i laureati);

Ingegneria elettronica;

Ingegneria energetica;

Ingegneria gestionale;

Ingegneria informatica;

Ingegneria meccanica;

Intelligence per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici;

Mathematics;

Physics;

Robotics and automation engineering;

Scienze delle politiche e dei servizi sociali;

Scienze delle pubbliche amministrazioni;

Scienze pedagogiche (solo per i laureati);

Scienze politiche e istituzioni comparate;

Sociologia, cooperazione e sviluppo;

Telecommunication engineering: smart sensing, computing and networking;

Valorizzazione dei sistemi turistico culturali.

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale, dopo aver consultato il bando, dovranno, se non l’hanno mai fatto, registrarsi su unical.esse3.cineca.it e compilare la domanda di partecipazione al concorso.

Dopo l’immatricolazione si potrà concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2023/2024”, consultabile nella sezione dedicata sul portale d’ateneo.

Test d’ammissione

I dipartimenti prevedono diverse modalità di verifica della personale preparazione: colloqui orali o prove scritte, in italiano o in inglese, certificazioni linguistiche. Nell’allegato al bando sono presenti le informazioni dettagliate per tutti i corsi di studio.

Studenti stranieri

Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2023/2024 è riservato a studenti italiani ma anche a cittadini comunitari e extra-Ue regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in possesso di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi familiari, di lavoro o per l’esercizio di un’impresa individuale.

Corsi di inglese B2

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza corsi in previsione dell’inizio dei nuovi corsi di laurea magistrale che verranno erogati in lingua inglese nell’a.a. 2023/2024 presso l’Università della Calabria. Gli studenti interessati ad acquisire competenze linguistiche di livello B2, in funzione della futura iscrizione, potranno esprimere la propria manifestazione di interesse collegandosi al sito del CLA, alla sezione Notizie, entro il 15 giugno 2023. Maggiori informazioni sono disponibili qui.