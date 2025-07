Unical, al via le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico: come iscriversi e da quando

- Advertisement -

RENDE – L’Università della Calabria dà il via all’ammissione standard ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2025/2026. Sarà possibile candidarsi a partire da lunedì 14 luglio fino al 1° settembre. In tutto sono 3200 i posti disponibili presso l’Unical che nei giorni scorsi ha ospitata l’assemblea di UNIMED, che si aggiungono ai 2760 già attribuiti nella fase anticipata e ai quasi 800 riservati ai corsi a numero programmato nazionale.

Con 39 corsi di studio, l’offerta formativa dell’Unical è sempre più ampia e diversificata. Ai corsi ormai consolidati e alle nuove attivazioni degli ultimi anni, per l’anno accademico 2025/26 si aggiunge anche “Scienze e tecniche psicologiche”.

“L’Unical si prepara ad accogliere le nuove matricole – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – con un’offerta formativa ampia, corsi aggiornati e un corpo docente di comprovata esperienza, arricchito dall’arrivo di decine di ricercatori da tutto il mondo. Il campus, con i suoi servizi e le sue attività, rappresenta un ambiente sicuro e stimolante per affrontare con consapevolezza il proprio percorso di vita e accademico”.

Otto Open day dedicati alle future matricole

Sono previsti otto open days dedicati alle future matricole. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, dalle ore 9:00 alle 13:00. Gli appuntamenti per il mese di luglio sono programmati nei giorni 15, 23, 29 e 30. Ad agosto, invece, si terranno il 5, 21, 28 e 29.

Durante ciascuna giornata di “Unical ti presento Campus” sarà possibile visitare gli stand informativi dei dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo per ricevere supporto su corsi di studio, modalità di iscrizione, borse di studio, alloggi, mensa e servizi offerti. Saranno inoltre presenti postazioni assistite per la compilazione delle domande di ammissione e uno spazio dedicato alle famiglie, curato dal servizio di counseling, per favorire il dialogo e l’orientamento. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento.

Tutte le info utili per le immatricolazioni

La procedura per accedere all’Unical ed effettuare le iscrizioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2025/2026 presso Unical si svolge totalmente online. La domanda di partecipazione può essere inoltrata, dal 14 luglio fino al 1° settembre 2025, seguendo le procedure descritte nella sezione dedicata all’ammissione standard.

Per partecipare è necessario sostenere il TOLC (Test Online CISIA) previsto per il corso di interesse. Il test è valido se effettuato tra il 1° gennaio 2024 e il 29 agosto 2025, anche in modalità TOLC@CASA o presso altre sedi universitarie aderenti al consorzio CISIA. La prenotazione deve essere fatta almeno una settimana prima della data di svolgimento, seguendo le scadenze su cisiaonline.it. Le date previste dall’Università della Calabria per sostenere il TOLC in presenza sono: 26, 27, 28, 29 agosto 2025.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 3 settembre 2025 mentre la graduatoria definitiva entro il 5 settembre 2025. I candidati ammessi potranno immatricolarsi nei 6 giorni successivi tramite la sezione dedicata del sito Unical.