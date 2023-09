Unical: al via l’ammissione alle lauree magistrali. Quali sono e come fare domanda

RENDE – Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria. Dopo la fase di ammissione anticipata conclusa lo scorso luglio, si riparte oggi con l’ammissione standard: fino al 15 settembre è possibile presentare la domanda di iscrizione a uno dei 38 corsi di laurea magistrale dell’Unical.

Possono immatricolarsi anche gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l’a.a. 2022/2023. L’Unical in tal modo intende garantire ai suoi studenti la piena continuità del percorso di studio, evitando i ritardi e le interruzioni che potrebbero generarsi nel passaggio da triennale a magistrale. Un’offerta formativa ampia e diversificata, sempre più internazionale con dieci corsi erogati interamente in lingua inglese.

Ecco tutte le lauree magistrali

– Area Formazione di Educatori e Insegnanti: Scienze pedagogiche.

– Area Ingegneria e Tecnologia: Artificial Intelligence and Computer Science (inglese); – Ingegneria chimica; Ingegneria civile; Ingegneria elettronica; Ingegneria energetica; – Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio (inglese); Robotics and Automation Engineering (inglese); Telecommunication Engineering: Smart Sensing, Computing and Networking (inglese).

– Area Medico-Sanitaria: Health Biotechnology (inglese); Scienza della nutrizione (inglese).

Area Scienze: Biodiversità e sistemi naturali; Biologia; Chemistry (inglese); Mathematics (inglese); Physics (inglese); Scienze geologiche.

– Area Socio-Economica: Data science per le strategie aziendali; Economia aziendale e management; Economia e commercio; Finance and Insurance (inglese); Scienze delle politiche e dei servizi sociali; Scienze delle pubbliche amministrazioni; Scienze politiche e istituzioni comparate; Sociologia, cooperazione e sviluppo; Valorizzazione dei sistemi turistico culturali.

– Area Umanistica: Comunicazione e tecnologie dell’informazione; DAMS e Storia dell’Arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro; Filologia moderna; Gestione e conservazione dei documenti digitali; Intelligence per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici; Lingue e letterature moderne; Scienze dell’antichità; Scienze filosofiche; Scienze storiche.

Procedure d’iscrizione

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione ai corsi di laurea magistrale, dopo aver consultato il bando, dovranno, se non l’hanno mai fatto, registrarsi su unical.esse3.cineca.it e compilare la domanda di partecipazione al concorso. Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link.

Dopo l’immatricolazione si potrà concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2023/2024”, consultabile nella sezione dedicata sul portale d’ateneo.

Test d’ammissione

I dipartimenti prevedono diverse modalità di verifica della preparazione personale: colloqui orali o prove scritte, in italiano o in inglese, certificazioni linguistiche. Nell’allegato al bando sono presenti le informazioni dettagliate per tutti i corsi di studio.

Studenti stranieri

Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2023/2024 è riservato a studenti italiani ma anche a cittadini comunitari e extra-Ue regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in possesso di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi familiari, di lavoro o per l’esercizio di un’impresa individuale.