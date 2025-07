Unical, al via la terza edizione del master gratuito in Artificial Intelligence & Data Science: iscrizioni e programma

- Advertisement -

RENDE – L’Università della Calabria lancia ufficialmente la terza edizione del Master universitario di II livello in Artificial Intelligence & Data Science, promosso dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” e dal Dipartimento di Matematica e Informatica. Il Master che partirà a gennaio 2026, è interamente finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) attraverso i Patti Territoriali dell’Alta Formazione per le Imprese, strumenti pensati per rafforzare la sinergia tra università e mondo produttivo, e dunque è del tutto gratuito per gli studenti.

A chi si rivolge e fino a quando sono aperte le iscrizioni

Il master si rivolge principalmente a giovani laureati in matematica, fisica, economia, economia aziendale, finanza, ingegneria, statistica e informatica, interessati a specializzarsi nei settori dell’intelligenza artificiale e della data science, ma prevede la partecipazione anche dei professionisti già attivi.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 ottobre 2025. Il programma prevede 1500 ore complessive, di cui 360 di didattica online, laboratori, project work, 400 ore di tirocinio curriculare e momenti esperienziali come la Training School Internazionale e il Data Hackathon. Oltre 50 convenzioni con aziende locali e nazionali che offrono accoglienza ai tirocinanti e offrono lavoro. Offre, inoltre, anche una premialità per i partecipanti che concludono il percorso in modo regolare e con profitto.

I dati sull’occupazione

La prima edizione del Master ha registrato un tasso di occupazione del 100% tra coloro i quali hanno terminato il percorso, a conferma dell’efficacia del percorso nell’intercettare i fabbisogni del mercato. La seconda edizione, che ha da poco concluso la fase d’aula, si appresta ora ad avviare i tirocini curriculari. “Una formazione costruita sulle reali necessità del mercato del lavoro è in grado di creare un impatto concreto e continuativo. Il nostro Master è diventato uno spazio strutturato di opportunità, in cui università e aziende collaborano stabilmente per la crescita dei talenti” ha spiegato Sabrina Giordano, direttrice del Master.