Unical, al via la corsa per il nuovo rettore. Si sfidano Gianluigi Greco e Franco Rubino

RENDE – Prende il via, in maniera ufficiale, la campagna elettorale per l’elezione del nuovo rettore dell’Università della Calabria. I termini per la presentazione delle candidature si sono chiusi ieri, giovedì 31 luglio, e dunque ad oggi ci sono i nomi ufficiali che concorrono per la successione del rettore uscente, Nicola Leone. Chi sarà eletto guiderà l’ateneo nel sessennio 2025-2031 con l’inizio del mandato il 1° novembre 2025. I due candidati sono Gianluigi Greco e Franco Rubino.

I programmi dei candidati saranno pubblicati lunedì 5 agosto nella sezione dedicata sul portale dell’ateneo, mentre la prima occasione di confronto pubblico sarà un’assemblea pubblica, il 16 settembre, che offrirà l’opportunità di presentare idee e progetti in vista del voto. Nei giorni scorsi il decano, Francesco Altimari, ha provveduto anche alla nomina della Commissione elettorale centrale, che seguirà l’intero iter di voto. La commissione è presieduta da Rosanna De Rosa e composta da Antonio Iera, Ugo Adamo, dal presidente del Consiglio degli studenti, Santoro Morabito, e dal coordinatore dell’area Affari generali, Diego D’Amico.

Unical, chi sono i due candidati per il rettorato

Gianluigi Greco è professore ordinario di Informatica. Dal 2018 è direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, in carica fino al 31 ottobre 2025. Da gennaio 2022 è Presidente dell’Associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) e, dal 2023, coordina la task force del Governo per l’intelligenza Artificiale. È inoltre membro del Consiglio direttivo della Società italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA). Con all’attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti scientifici. È membro del comitato editoriale di numerose riviste di informatica e, in particolare, è Associate Editor della rivista Artificial Intelligence Journal.

Franco Rubino, invece, è professore ordinario di Economia aziendale e direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, in carica fino al 31 ottobre 2029. Si è laureato con lode in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università della Calabria. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Economia dello sviluppo ed è Dottore di Ricerca in Economia politica. Ricercatore di Matematica per le decisioni economiche e finanziarie dal 1994 al 1996. Si è dimesso per essere assunto come di Ricercatore di Economia aziendale. È stato coordinatore del Corso di studio in Economia aziendale e Management, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze economiche ed aziendali. Per 5 anni è stato Preside della Facoltà di Economia e Senatore accademico, ruolo che riveste ancora oggi.

Come si svolgerà l’elezione del rettore

Le elezioni si svolgeranno martedì 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 17, presso il Centro Congressi “B. Andreatta”. Dall’Unical fanno sapere che si utilizzerà un sistema di voto elettronico in presenza, tramite il software open source Eligere, sviluppato dall’Università di Pisa e già adottato da diversi atenei italiani e dalla Crui.

Sarà inoltre possibile, nei casi previsti e previa autorizzazione della Commissione elettorale, esercitare il voto da remoto per motivi di salute, missioni istituzionali o mobilità riconosciuta, favorendo così la più ampia partecipazione al voto. L’elettorato attivo comprende professori e ricercatori in servizio, personale tecnico-amministrativo e studenti eletti negli organi accademici.

Rispetto alla precedente tornata, il peso del voto del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è stato incrementato del 20%. La prima votazione sarà valida solo con la partecipazione della maggioranza assoluta di professori e ricercatori. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, si procederà con una seconda votazione e, se necessario, con un ballottaggio.