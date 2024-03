Tutto pronto al Teatro dell’Unical per Bobby Watson, leggenda del jazz afroamericano 

Bobby Watson che terrà il prossimo concerto targato JazzAmore il 27 marzo al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria. RENDE (CS) – Tutto pronto perche terrà il prossimo concerto targato JazzAmore il

Per il terzo appuntamento della rassegna promossa da MK Live con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Università della Calabria, l’artista sax contralto, tra i maggiori esponenti del jazz afroamericano, si esibirà con l’Urban Trio con special guest Guy Shotton, un vero e proprio virtuoso dell’hammond, Ale Napolitano alla batteria e Dino Plasmati alla chitarra.

Chi è Bobby Watson

Nato nel 1953 a Lawrence (Kansas), ma cresciuto a Kansas City, città che diede i natali anche a Charlie Parker, Watson ha ampiamente assorbito l’influsso della grande scuola jazzistica di quella città. Dopo aver frequentato l’università di Miami (dove ebbe come colleghi Pat Metheny e Jaco Pastorius), il sassofonista si trasferisce a New York. È il 1975 e poco dopo, nel 1977, inizia a mettersi in luce all’interno dei Jazz Messengers di Art Blakey, addirittura nel ruolo di direttore musicale. Il gruppo di Blakey è stata la più efficiente fucina di giovani talenti del jazz moderno, e infatti quando Watson esce dalla band, nel 1982, non gli mancano certo le proposte di collaborazione d’alto livello: Max Roach, Louis Hayes, George Coleman, Branford Marsalis, Sam Rivers, Wynton Marsalis per citarne alcuni.

Parallelamente alla pluriennale carriera concertistica, Watson si è focalizzato anche nel settore educativo, grazie al prestigioso incarico che gli è stato affidato dall’Università del Missouri di Kansas City, dove è stato nominato direttore del dipartimento di jazz.

Considerato come uno dei migliori controaltisti hard-bop in circolazione, Bobby Watson torna in Italia, paese da cui mancava da tempo, proponendo in questo live le sue migliori composizioni. Ogni membro del gruppo porta la propria esperienza e creatività unica, dando vita a una miscela eclettica di generi musicali che ha come matrice di base il Jazz.

Come acquistare i biglietti

Appuntamento, dunque, al prossimo mercoledì 27 marzo.

Prevendite disponibili a: https://link.dice.fm/BobbyWatsonTheUrbanTrio

Ticket Ridotto UniCal per studenti, docenti e personale che esibiranno il tesserino UniCal in cassa

Sarà possibile acquistare fisicamente i biglietti dell’evento direttamente presso INPRIMAFILA, in via Guglielmo Marconi 140 a Cosenza.

Apertura botteghino: 19:00

Apertura porte: 20:30

Inizio spettacolo: 21:00

Il 23 aprile, poi, con il featuring di Mario Rosini, sarà la volta della giovanissima chitarrista e cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo, nota anche sul web per il suo video virale della cover “Abbracciame” di Andrea Sannino. Con la sua musica, l’artista ha già conquistato anche il grande schermo: “Si t o ssapesse dicere” fa da colonna sonora ai titoli di testa del film “Romeo è Giulietta” del regista Giovanni Veronesi.