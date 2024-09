Tennis universitario, l’Unical si conferma Campione d’Italia 

RENDE (CS) – Dopo il trionfo dello scorso anno a Perugia,Alla kermesse sportiva riservata ai dipendenti universitari che quest’anno si è svolta a Giffoni Valle Piana, hanno preso parte circa 200 atleti, in rappresentanza di 19 atenei, che si sono sfidati in sette competizioni differenti: tre tabelloni per il padel (assoluti maschili, assoluti femminili e misto) e quattro tabelloni per il tennis (assoluti maschili, assoluti femminili, over 50 e over 60). Ben sei le squadre iscritte dal CRUC (Circolo ricreativo Università della Calabria) , presieduto da Alessandro Sole, per il tennis, tutte – per il secondo anno consecutivo – arrivate in ogni tabellone almeno alla finale.

Questi nel dettaglio i risultati arrivati nel Tennis:

Oro negli assoluti femminili. Nel tabellone femminile assoluto, Alberta Aiello, Liliana Martirano e Assunta Venneri, per il terzo anno consecutivo, hanno sbaragliato la concorrenza, confermando tutto il loro talento e la determinazione nel rimanere al vertice della categoria. Le tenniste cosentine hanno vinto in successione contro Perugia e Camerino ed in finale imponendosi contro le storiche avversarie di Bologna.

Oro negli assoluti maschili. Sorpresa in positivo negli assoluti maschili, arrivati secondi lo scorso anno, con Stefano Aiello e i fratelli Alessandro e Marco Cozza i quali, nella rivincita contro Perugia, hanno ottenuto il successo per 2 match a 1 (nei precedenti incontri doppio 3-0 contro Pavia e Bologna/Firenze). Importante anche il contributo della riserva, Alessandro Sole.

Oro negli over 60. La squadra dell’Unical ha trionfato nella categoria Over 60, dopo l’affermazione nella prima edizione dello scorso anno, vinta insieme all’Università di Pisa. Il team guidato dal rettore Nicola Leone e composto da Francesco Guglielmelli e Massimo Fragola, ha imposto la legge del più forte vincendo tutti gli incontri del girone.

Argento negli over 50. Ottimo torneo anche per la prima squadra over 50, con Antonio Mangione, Nicola Folino e Giancarlo Fortino che, dopo aver avuto la meglio su Trieste e Bologna, hanno ceduto solo in finale contro i forti colleghi di Perugia.

Bronzo negli assoluti maschili. Altrettanto prestigioso il podio conquistato dalla seconda squadra degli assoluti maschili. Rocco Amato, Francesco Salatino, Ivan Casaburi e Nicodemo Passalacqua, dopo aver vinto ai quarti contro Benevento, hanno ceduto in semifinale contro Perugia e poi battuto 3-0 nella finale di consolazione Bologna/Firenze.

Quarto posto per la seconda squadra over 50. composta da Marco Papagno, Vincenzo Pezzi e Giuseppe Pellegrino, che è arrivata ad un passo dalla finale, sfiorando il podio e portando, in questo modo, punti importanti per la classifica di ateneo.

Ancora una volta, per la precisione la sesta, la Coppa dei Campioni è stata vinta dal CRUC. L’incontro di doppio misto, che è stato disputato tra i vincitori degli assoluti maschili e femminili della precedente edizione, questa volta ha messo di fronte l’Unical contro Perugia. L’Università della Calabria ha schierato i suoi tennisti più forti e rappresentativi, Alberta Aiello e Stefano Aiello.

Vittoria della Coppa Athenaeum. Come lo scorso anno il successo più importante è arrivato nella speciale classifica delle università che tiene conto dei risultati ottenuti in tutte le categorie. L’Unical ha riconquistato la Coppa Athenaeum a conferma della bontà tecnica e della determinazione profusa da tutti i partecipanti alla manifestazione.

Successi importanti, inoltre, sono arrivati dal padel dove gli ottimi risultati delle cinque squadre schierate hanno consentito all’Unical di chiudere al secondo posto nella classifica della Coppa Athenaeum. In particolare in questa disciplina sportiva va segnalato il successo negli assoluti femminili dove Alberta Aiello, Adele Greco, Liliana Martirano e Assunta Venneri hanno vinto prima tutti gli incontri del girone (contro Camerino, Chieti, Perugia, e Sassari/Salerno) per poi concludere il percorso trionfale imponendosi in semifinale contro Camerino e in finale contro Chieti. Ottimo anche secondo posto nel torneo di misto nel quale sempre Alberta Aiello e Assunta Venneri, insieme ai compagni di squadra Francesco Perri, capitano di padel, Alberto Di Renzo, Danilo Lofaro e Alessandro Sole, hanno ottenuto un meritatissimo secondo. Ottavo posto per la seconda squadra composta da Diego Pulice, Massimo Gentile, Adele Greco, Liliana Martirano, Francesco Craig e Paolo Mauro. Nel torneo maschile l’obiettivo era entrare in semifinale e gli atleti dell’Unical ci sono andati molto vicini. Quinta posizione per la prima squadra composta da Francesco Perri, Danilo Lofaro, Alberto Di Renzo, Giuseppe Pellegrino e Alessandro Sole. Undicesimo posto, infine, per la seconda squadra maschile composta da Diego Pulice, Massimo Gentile, Paolo Mauro, Francesco Craig, Rocco Amato e Giovanni Tenuta.