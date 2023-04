RENDE (CS) – “Uno studente dell’Unical nominato nella commissione etica di Ateneo

Simone D’Adamo, studente del corso di laurea di economia, è stato nominato a far parte della Commissione Etica dell’Ateneo di Arcavacata di Rende per il triennio 2023/2026, come unico studente rappresentante dell’intero ateneo. La nomina del giovane ventiseienne originario della città di Cariati è stata resa nota nel corso dell’ultima seduta del Senato accademico dell’Università della Calabria.

La Commissione etica, composta dai professori Francesco Raniolo (dipartimento di scienze politiche e sociali), Laura Greco, (dipartimento di ingegneria civile), Peppino Sapia (dipartimento di ecologia, biologia e scienze della terra), Francesco Torchia (dipartimenti di culture, educazione e società) e dalla dottoressa Laura Pitaro (avvocatura di ateneo), ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all’attuazione e al rispetto delle norme del codice etico dell’Unical e delle prassi interpretative; favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie; può proporre agli organi competenti l’azione disciplinare nei confronti degli inadempienti; sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del codice etico. «Sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso per questa rilevante nomina, che mi sollecita a far meglio per la crescita della nostra comunità accademica”.