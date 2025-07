Rende: nasce ufficialmente il “CUS Unical”: sarà il più grande centro polisportivo della Calabria

- Advertisement -

RENDE – Nasce ufficialmente il CUS Unical. Firmata la nuova convenzione tra l’Università della Calabria e il Centro Universitario Sportivo, alla presenza del rettore Nicola Leone e del presidente del CUS Unical, Giannantonio Cuomo. L’accordo rafforza la collaborazione tra le due istituzioni, aggiornandone contenuti e obiettivi, e sancisce ufficialmente il cambio di denominazione dell’ente sportivo universitario che diventa CUS Unical. Una scelta che sottolinea il legame identitario con l’Ateneo e segna l’avvio di una nuova fase per lo sport universitario. In base all’intesa, per conto di FederCUSI, il CUS assume la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi del campus, comprese le rinnovate strutture dei quartieri Monaci, S. Gennaro, Chiodo e Nervoso.

Cus Unical: sport come parte integrante della formazione universitaria

«Con la firma della nuova convenzione, l’Università della Calabria riafferma la propria visione di campus come spazio di vita e di crescita. Lo sport, in questo contesto, non è un’attività accessoria, ma parte integrante della formazione universitaria, capace di generare coesione sociale e valorizzare i talenti. Questo accordo rafforza l’impegno per una comunità più dinamica e attenta ai bisogni delle sue componenti: dagli studenti-atleti alle persone con disabilità, dai corsi di laurea di ambito sportivo a tutti coloro che trovano nello sport un linguaggio universale di benessere e condivisione. L’Unical continua così a investire in un modello di formazione che pone lo studente al centro e riconosce nello sport un potente fattore di conoscenza e sviluppo personale».

Alla firma erano presenti anche i delegati allo sport dell’Università della Calabria, Piero Guido e Giuseppe Pellegrino, responsabili delle attività sportive all’interno dell’Ateneo, che hanno ricevuto calorosi ringraziamenti sia dal rettore Leone che dal presidente Cuomo per lo straordinario lavoro svolto.

Gestione degli impianti e attività sportiva all’interno del campus

La convenzione regola la gestione degli impianti sportivi e introduce misure concrete per favorire la pratica sportiva all’interno del campus, con un’attenzione particolare alla componente studentesca. Sono previste tariffe ridotte per tutti gli studenti con misure speciali per gli idonei alla borsa di studio, per gli iscritti al corso di laurea in Scienze e tecnologie delle attività motorie e sportive, per gli studenti con disabilità, che potranno usufruire dei servizi sportivi gratuitamente o a tariffe ulteriormente ridotte.

Il CUS Unical si impegna inoltre a sostenere il programma DUnicAL CAREER per la carriera duale studente-atleta, a supportare l’organizzazione degli Unical Games, a promuovere lo sport inclusivo e a garantire la partecipazione dell’Ateneo ai Campionati Nazionali Universitari.

La cittadella dello sport: progetto da oltre 8 milioni di euro

Questa rinnovata collaborazione si inserisce in un contesto di profonda trasformazione e rilancio delle attività sportive all’interno del campus. Sono infatti in corso le procedure di realizzazione della cittadella dello sport, un progetto ambizioso da più di 8 milioni di euro che sorgerà accanto agli attuali impianti del CUS e che trasformerà l’Università della Calabria in un polo sportivo di eccellenza, tra i più grandi di tutto il Mezzogiorno.

In particolare sono stati due i progetti dell’Università della Calabria che hanno ricevuto il via libera del Ministero. Il primo, dal costo di 6 milioni, prevede la realizzazione di un nuovo “Centro sportivo universitario” nell’area nord-est del Campus, con una pista di atletica leggera olimpica, che all’interno ospita un campo polivalente per il rugby e le piste per varie discipline sportive. Previsto pure un campo di padel, un percorso running, spazi per lo svolgimento di sport all’aperto, relax e giochi, tribune, spogliatoi e strutture ricettive. La progettazione ha curato ogni dettaglio tecnico per lo svolgimento di sport a livello agonistico e, pertanto, le strutture saranno agibili ed omologate per il pubblico. La nuova Cittadella dello sport attrarrà atleti ed amatori da tutto il territorio regionale, stante la carenza di impianti di questo tipo.

Il secondo progetto, dal costo di 2 milioni e 600mila euro, prevede l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture del Campus: il ripristino delle superfici di gioco nelle aree del Cus, il campo da tennis e quello da pallavolo, e due campi polivalenti nei quartieri Monaci e Nervoso. Inoltre è prevista la realizzazione di due nuovi edifici da adibire a spogliatoi e club house con punto ristoro, per i centri sportivi del Cus e di Chiodo2, puntando sullo sport come ulteriore elemento di animazione del Campus.

CUS Unical: potenziamento e riqualificazione degli impianti esistenti

A questi si affiancano interventi, già in stato avanzato di realizzazione, di potenziamento e riqualificazione degli impianti esistenti, tra cui campi da tennis, palestre e strutture polivalenti nei quartieri universitari, oltre alla creazione di nuovi spazi come una club house e aree dedicate agli “sport della mente”. Tutti gli interventi garantiscono efficienza energetica e alta sostenibilità ambientale.

Visione condivisa con l’Università

“Quando sono arrivato, da Commissario nominato dalla Federazione dello Sport Universitario, il CUS attraversava un periodo difficile, ma da subito abbiamo lavorato con impegno per rilanciarlo, in sinergia con la Federazione stessa e l’Ateneo – ha dichiarato il presidente Giannantonio Cuomo – questa nuova convenzione rappresenta un ulteriore passo avanti e apre nuove prospettive di crescita attraverso lo sport. Stiamo consolidando il nostro Cus attraverso una visione condivisa con l’Università, con l’obiettivo di far praticare sempre più sport in tutte le discipline alla comunità universitaria, e anche al servizio del territorio. Anche gli Unical Games, ormai appuntamento fisso dell’estate del Campus, coinvolgono moltissimi studenti, docenti e personale in tante attività agonistiche, dimostrando quanto sia importante creare momenti di aggregazione attraverso lo sport. Ringrazio il Rettore e il Direttore generale per il supporto costante che quotidianamente ci forniscono, oltre al Direttivo ed a tutto il personale ed agli istruttori di tutte le discipline”