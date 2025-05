Perché studiare i partiti politici? All’Unical confronto con alcuni dei maggiori esperti italiani

- Advertisement -

RENDE – Domani, 13 maggio, alle 11.00, all’Università della Calabria, presso l’Ampliamento Polifunzionale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Edificio Uffici, II piano) si terrà l’incontro dal titolo “Perché studiare i partiti politici?”. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPES), l’evento avrà come obiettivo quello di esplorare il ruolo cruciale dei partiti politici nel sistema democratico contemporaneo. La cerimonia sarà aperta dal Direttore del DISPES, professor Ercole Giap Parini, e moderata dal professor Francesco Raniolo, Prorettore dell’Università della Calabria e docente di Scienza Politica. Sarà un’occasione di confronto con alcuni dei maggiori esperti italiani nel campo della politica, che interverranno per offrire una panoramica approfondita sui partiti politici, le loro dinamiche e l’evoluzione nel contesto europeo e globale.

Saranno presenti il professor Piero Ignazi dell’Università di Bologna, noto per i suoi studi sulla destra politica e sui movimenti populisti, il professor Oreste Massari dell’Università La Sapienza di Roma, esperto di sistemi elettorali e forme di governo, e il professor Luciano Bardi dell’Università di Pisa, presidente dell’Osservatorio sui partiti politici e la rappresentanza dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole.

Il Premio di Laurea “Pietro Grilli di Cortona” alla d.ssa Gilia La Chimia

Al termine dell’incontro, si terrà la cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Pietro Grilli di Cortona”, dedicato alla memoria di Pietro Grilli di Cortona, illustre politologo e accademico, autore di importanti studi sullo sviluppo delle democrazie e delle istituzioni politiche. Sarà presente Barbara Conti Grilli di Cortona. Il premio, alla sua prima edizione, sarà consegnato alla dottoressa Gilia La Chimia, che ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Politiche e Istituzioni Comparate, discutendo una tesi dal titolo “Sistemi turbolenti. Il cambiamento dei sistemi di partito in Europa”.

L’incontro rappresenta una rara opportunità per riflettere e dibattere sui temi fondamentali della politica, per approfondire il ruolo dei partiti e per esplorare le sfide che la democrazia contemporanea affronta. L’evento è aperto a studenti, ricercatori e a chiunque sia interessato a comprendere meglio le dinamiche politiche che caratterizzano le nostre società.