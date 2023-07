‘Open days’ all’Università della Calabria, per aspiranti matricole e famiglie

RENDE – Anche quest’anno l’Ateneo di Arcavacata apre le porte alle aspiranti matricole ed alle loro famiglie riproponendo, in occasione della pubblicazione del Bando di ammissione ordinaria, 10 giornate di Open days, che già nelle edizioni precedenti hanno riscosso interesse e contribuito al raggiungimento di apprezzabili risultati di partecipazione.

Dopo l’inaugurazione delle attività di Open days venerdì nello spazio antistante piazza Vermicelli, le giornate di orientamento proseguiranno nei giorni 17 e 31 Luglio, 2-3-4-22-23-24-25 Agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, durante i quali sarà possibile, per le aspiranti matricole e le loro famiglie, visitare gli stand delle 6 Aree disciplinari e dei servizi del Campus, per informazioni su: corsi di studio, modalità di iscrizione ai corsi di laurea, benefici del Diritto allo studio (borse di studio, alloggio e mensa), tasse e contributi, tutti i servizi offerti e i luoghi in cui si svolge la vita universitaria.

Sarà possibile partecipare a visite guidate, a cura degli studenti dell’Unical, ed è presente uno “Spazio Genitori”, dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere il confronto, la riflessione, il dialogo e l’ascolto, utili per sostenere il progetto di vita individuale e professionale dei propri figli. Nei mesi di luglio ed agosto, a supporto delle attività in presenza, sarà possibile chiedere informazioni attraverso la casella di posta elettronica dedicata Infocorsi (infocorsi@unical.it) e lo sportello on line Teams, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tutti i giorni a partire dall’11 luglio e fino al 26 agosto (esclusi festivi, sabato e domenica).

Tutte le attività saranno coordinate dall’Area Orientamento, Inclusione e Career service e Counseling e vedranno coinvolti i Dipartimenti, i Servizi didattici, il Centro Residenziale, l’Internazionalizzazione e tutte le Associazioni Studentesche dell’Unical.