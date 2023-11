Modifiche normative per startup e PMI, seminario all’Unical

RENDE – Si intitola “Startup e PMI Innovative: cornice normativa e novità contenute nel DDL Agevolazioni fiscali start-up e nel DDL Competitività dei capitali”. L’evento vedrà la presenza dell’On. Giulio Centemero, membro della Commissione Finanze e primo firmatario del DDL n. 816 (Agevolazioni fiscali start-up). Il seminario, promosso in collaborazione con il Delegato del Rettore per il trasferimento tecnologico dell’Università della Calabria, ha l’obiettivo di esplorare le nuove opportunità delle modifiche normative ed in che modo potranno influenzare positivamente il nostro tessuto imprenditoriale.

Si parlerà di:

– Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese;

– Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative;

– Esenzione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative. L’appuntamento è per domani alle 17, nell’aula Seminari Liaison Office – Unical P.zza Vermicelli, a fianco all’ufficio postale.