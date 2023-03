RENDE (CS) – Sono 198 i premi assegnati agli studenti migliori dell’Ateneo che si sono contraddistinti per il merito nell’anno accademico 2021/22 grazie ai fondi del 5×1000 destinato all’Università della Calabria.

Sono stati pubblicati, infatti, gli elenchi dei vincitori del premio pari a 500 euro messo a bando, nei mesi scorsi, rivolto agli studenti iscritti all’Unical a tempo pieno ed in corso, che avevano conseguito una votazione media di almeno 27 ed acquisito almeno 2/3 dei crediti previsti nel piano di studi.

Una scelta significativa ed altamente simbolica quella dell’Unical, che ha scelto di utilizzare i fondi ottenuti dal 5×1000 per il finanziamento di premi da assegnare ai suoi studenti migliori, raddoppiandoli con risorse proprie per dimostrare il valore del merito e dell’impegno negli studi.

“Destiniamo i fondi del 5×1000 agli studenti più brillanti dei nostri corsi di laurea – dichiara il rettore Nicola Leone – per investire concretamente nel futuro e nelle capacità dei giovani. È la missione stessa dell’Università, che nel suo bilancio sociale deve saper mostrare i segni tangibili della sua azione rivolta alla crescita del territorio, dimostrando, in questo caso, il giusto impiego di queste risorse ottenute dai contribuenti”.

Destinare il cinque per mille dell’imposta di reddito (IRPEF) all’Università della Calabria è semplice e non costa nulla: basta mettere la propria firma e indicare il codice fiscale dell’ateneo – 80003950781 – nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università” della scheda “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef”.

Qui la graduatoria provvisoria. Qui, infine, la pagina dedicata al 5×1000 all’Università della Calabria.