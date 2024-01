L’Unical si veste di azzurro: due studenti-atleti convocati in Nazionale

RENDE (CS) – L’UniCal si colora di azzurro. Due suoi studenti-atleti vestiranno tra pochi giorni la prestigiosa maglia della Nazionale italiana. Si tratta di Alessio Adornato (calcio a 5), classe 2002, originario di Reggio Calabria e Federica Morrone (pallanuoto), nata nel 2005, proveniente da Cosenza. I campioni sono iscritti al programma Dual Career che supporta gli sportivi di alto livello nel conciliare l’impegno agonistico con il percorso di studi

Alessio Adornato, iscritto al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia – TD, giocatore della Pirossigeno Cosenza (Serie A Calcio a 5), farà parte della Nazionale di futsal guidata da Massimiliano Bellarte, impegnata dal 31 gennaio al 4 febbraio in Marocco in una serie di partite amichevoli.

Federica Morrone, iscritta al primo anno del corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, atleta della Olio di Calabria Cosenza Pallanuoto (serie A1 femminile), è stata convocata nella Nazionale Under 19 guidata da Maurizio Mirarchi che, dal 28 al 31 gennaio ad Avezzano, sarà impegnata in un raduno collegiale.

I due campioni fanno parte del programma ‘Dual Career’

I due sportivi fanno parte del programma “Dual Career” dell’Università della Calabria che supporta gli atleti e le atlete di alto livello nel conciliare l’impegno agonistico con il percorso di studi in maniera tale che, una volta terminata la carriera agonistica, possano inserirsi al meglio nel mercato del lavoro.

Il programma di carriera duale dell’Università della Calabria coordinato dai delegati per lo sport, Giuseppe Guido e Giuseppe Pellegrino, è operativo da tre anni e sta riscontrando un successo crescente attraendo atleti di svariate discipline provenienti da tutta Italia.