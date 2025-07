L’Unical piange Lo Feudo: morto il prof di Filosofia che ha lasciato ‘un segno profondo’

- Advertisement -

RENDE (CS) – L’Università della Calabria è in lutto per la morte del professor Giorgio Lo Feudo del professor Giorgio Lo Feudo, docente di Filosofia del linguaggio presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. Il prof era ricoverato da qualche giorno in ospedale per un malore.

L’ateneo esprime “profonda tristezza per la notizia della scomparsa” di un “Intellettuale raffinato” che “ha unito alla ricerca e alla didattica l’impegno nella divulgazione culturale, contribuendo alla diffusione del pensiero filosofico ben oltre i confini dell’accademia. La sua voce, lucida e appassionata, ha lasciato un segno profondo nella comunità scientifica e nella vita di tanti studenti e studentesse. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio”.