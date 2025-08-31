L’Unical in gara alla Supply Chain Challenge, gli studenti calabresi volano in finale

- Advertisement -

MODENA – È il primo campionato nazionale di supply chain dove i migliori talenti delle università italiane si sfidano per diventare i futuri professionisti della catena di fornitura. Parliamo della Supply Chain Challenge, organizzata da Makeitalia e giunta alla sua quarta edizione. Tra i 21 atenei coinvolti nella gara, quest’anno, anche l’Università della Calabria che presenzierà alla partita conclusiva della quarta edizione.

Circa 1.200 gli studenti dei corsi di laurea magistrale in ingegneria gestionale che hanno partecipato alle qualificazioni e che hanno avuto l’opportunità di sperimentare la gestione di una reale catena di fornitura tramite il Supply Chain Game, uno strumento di formazione e simulazione ideato da Makeitalia.

Sul campo di gioco si sono svolte 21 gare, da novembre 2024 a giugno 2025, ospitate negli atenei di molte città italiane, tra cui anche quello di Arcavacata. 77 ora gli studenti finalisti che si preparano all’imminente ultima competizione che avrà luogo a Modena il 16 settembre 2025, presso la prestigiosa location del Modena Golf & Country Club dove si attenderà la vittoria dei nuovi campioni d’Italia della quarta edizione.

Non solo un’esperienza costruttiva e di squadra, ma anche un ponte tra il mondo universitario e quello lavorativo. Un punto di partenza – quello della Supply Chain Challenge – da cui poter iniziare a edificare la propria carriera professionale. “Diamo la possibilità, ogni anno, agli studenti di ingegneria gestionale di mettersi in gioco per dimostrare le proprie potenzialità nella gestione della catena di fornitura” così ha detto Matteo Montecchi, R&D Manager dell’azienda modenese e responsabile del campionato.