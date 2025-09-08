HomeUniversità

L’Unical all’AEIT 2025 ad Amantea: il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili per le aree interne

L'ateneo sarà rappresentato dal professor Daniele Menniti che si illustrerà il legame tra le CER e lo sviluppo sostenibile dei piccoli comuni delle aree interne, un’opportunità concreta per generare occupazione e rafforzare i servizi locali

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Il prossimo 10 settembre 2025 ad Amantea sarà oispitata la 117ª Conferenza Internazionale AEIT che torna in Calabria dopo 45 anni. Il focus sarà sulle sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che rappresentano un catalizzatore decisivo della transizione energetica e, in Calabria, costituiscono una straordinaria opportunità per valorizzare le aree interne, rafforzare la coesione sociale e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

Tra i protagonisti anche l’Università della Calabria che parteciperà alla tavola rotonda “Comunità Energetiche Rinnovabili. Tecnologie, opportunità e sfide per lo sviluppo delle aree interne”, moderata da Alessandro Vizzarri, presidente AICT Society AEIT. In rappresentanza dell’ateneo interverrà il professor Daniele Menniti ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia presso l’Unical, membro del Comitato Organizzatore Locale di AEIT2025, responsabile dell’unità di ricerca Unical del GUSEE (Gruppo Universitario Sistemi Elettrici per l’Energia), membro del Consiglio Direttivo e della Giunta del Consorzio ENSIEL e dell’Executive Board della Fondazione “Accademia Mediterranea per l’Energia e la Sostenibilità”.

Unical all’AEIT 2025: l’importanza delle Comunità Energetiche Rinnovabili per le aree interne

Il suo contributo sarà focalizzato sul legame tra CER e sviluppo sostenibile dei piccoli comuni delle aree interne. Questi territori, pur caratterizzati da straordinarie bellezze paesaggistiche e da significative potenzialità in termini di risorse energetiche rinnovabili, soffrono oggi di uno spaventoso spopolamento. Un uso corretto e pianificato del territorio per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili può rappresentare non solo un volano per la transizione energetica, ma anche un’opportunità concreta per generare occupazione, rafforzare i servizi locali e rendere più attrattive le comunità per i giovani.

La tavola rotonda offrirà un’occasione di confronto non solo tecnico, ma anche strategico: le CER come strumento di rilancio delle aree interne, di contrasto alla povertà energetica e di costruzione di un modello replicabile a livello nazionale ed europeo, capace di unire innovazione, giustizia sociale e sviluppo territoriale. In questo percorso, un ulteriore motivo di orgoglio per l’Università della Calabria è la presenza di Antonino Rollo, laureato all’Unical e oggi ricercatore presso RSE S.p.A. a Milano, nel Gruppo di Ricerca “Utente al Centro” del Dipartimento di Uso Efficiente per gli Usi finali e Territorio (EUT). La sua partecipazione testimonia le elevate capacità formative dell’ateneo calabrese, che prepara professionisti in grado di operare nei principali centri di ricerca nazionali.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

defibrillatore cardiaco extravascolare

Impiantato defibrillatore cardiaco extravascolare, è la prima volta in Calabria

Calabria
REGGIO CALABRIA - Grandi risultati arrivano in Calabria sul fronte della sanità. Per la prima volta nella nostra regione è stata eseguita con successo...
Sagra del Fungo E autunno Silano 2025

Camigliatello: attesa per l’edizione 2025 dell’Autunno in Sila e la 56′ Sagra del Fungo...

Provincia
COSENZA - Tornano a Camigliatello Silano gli attesissimi appuntamenti dell'autunno, su tutti la 56' edizione della Sagra del Fungo. Tra poco meno di un...
Anas traffico Controesodo A2

Esodo estivo, 330 milioni di veicoli in viaggio sulla rete Anas. Oggi gli ultimi...

Italia
ROMA - Anche se per alcuni italiani le vacanze estive non sono ancora terminate, Anas tira le somme di questa stagione con un bilancio...

Tridico all’ospedale di Reggio Calabria: «Mi è bastata un’ora per capire la situazione drammatica»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un'ora di un lunedì qualunque trascorsa qui...

Regionali, Salvini: «In Calabria puntiamo ad essere il primo partito. Vogliamo riportare qui i...

Calabria
CATANZARO - Oggi è la giornata di Matteo Salvini in Calabria. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e leader della Lega oggi è...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37266Area Urbana22381Provincia19864Italia8028Sport3863Tirreno2938Università1460
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

defibrillatore cardiaco extravascolare
Calabria

Impiantato defibrillatore cardiaco extravascolare, è la prima volta in Calabria

REGGIO CALABRIA - Grandi risultati arrivano in Calabria sul fronte della sanità. Per la prima volta nella nostra regione è stata eseguita con successo...
Anas traffico Controesodo A2
Italia

Esodo estivo, 330 milioni di veicoli in viaggio sulla rete Anas....

ROMA - Anche se per alcuni italiani le vacanze estive non sono ancora terminate, Anas tira le somme di questa stagione con un bilancio...
Calabria

Tridico all’ospedale di Reggio Calabria: «Mi è bastata un’ora per capire...

REGGIO CALABRIA - "Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un'ora di un lunedì qualunque trascorsa qui...
Calabria

Regionali, Salvini: «In Calabria puntiamo ad essere il primo partito. Vogliamo...

CATANZARO - Oggi è la giornata di Matteo Salvini in Calabria. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e leader della Lega oggi è...
Spezzano Albanese trafugata teca Ostia Magna
Provincia

Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

SPEZZANO ALBANESE - C'è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha...
Calabria

Regionali in Calabria, voto a rischio per i fuorisede. Borrelli: «Non...

ALTOMONTE (CS) - In vista delle elezioni regionali in Calabria in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, il candidato al consiglio regionale,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA