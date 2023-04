Intesa tra Unical e Agenzia delle Entrate per servizi a studenti e docenti stranieri

RENDE (CS) – È stato firmato questa mattina un protocollo d’intesa fra l’Università della Calabria e la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che faciliterà l’accesso ai servizi di assistenza fiscale per studenti, docenti e collaboratori dell’Unical provenienti da Paesi esteri.

In particolare, grazie all’accordo sottoscritto dal rettore Nicola Leone e da Giuseppe Sifonetti, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, d’ora in poi i cittadini stranieri che entrano a far parte dell’Università della Calabria possono richiedere e ottenere il codice fiscale presso le ambasciate italiane all’estero prima di arrivare sul territorio nazionale, potendo avvalersi inoltre dell’intermediazione dell’ateneo nel corso dell’intera procedura di rilascio del documento.

L’Agenzia delle Entrate si impegna a evadere le richieste nel minor tempo possibile (massimo 10 giorni lavorativi) e a fornire assistenza per l’accesso ai servizi fiscali e il corretto assolvimento degli obblighi tributari (registrazione contratti di locazioni, trattamento borse di studio, accesso al cassetto fiscale, ecc.).

L’intesa sancita oggi rende ancora più semplice e snello l’iter burocratico per chi vorrà studiare e lavorare in Unical provenendo da un Paese estero e contribuisce a ridurre, al contempo, il numero di accessi presso l’Ufficio territoriale di Cosenza.

«L’internazionalizzazione – ha commentato il rettore Nicola Leone– è uno degli obiettivi primari di questa governance. Lo dimostrano i 10 corsi di laurea erogati in lingua inglese e le oltre 5 mila domande di immatricolazione pervenute nel 2022 da 90 Paesi esteri. Ritengo importante favorire sempre più l’affermazione di un ambiente multiculturale nel campus, dove già studiano e lavorano circa 1.500 tra studenti, docenti e collaboratori stranieri. In questa direzione va il protocollo d’intesa firmato oggi con l’Agenzia delle Entrate, che ringrazio per lo spirito di collaborazione dimostrato. Aggiungiamo, così, un ulteriore tassello nel sistema di politiche di accoglienza e supporto agli studenti internazionali. Da oggi, da tutto il mondo, sarà ancora più semplice entrare a far parte della comunità accademica dell’Università della Calabria».