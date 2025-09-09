HomeUniversità

Intelligenza Artificiale, prof. Rubino: «non sostituirà mai la mente e il cuore dei docenti»

Per il prof. Franco Rubino, candidato alla carica di Rettore dell'Università della Calabria «la conoscenza non può essere ridotta ad un algoritmo»

RENDE (CS) – “L’Intelligenza Artificiale è senza dubbio una delle più straordinarie innovazioni del nostro tempo e rappresenta un’opportunità che nessuna università può permettersi di ignorare. Essa apre scenari nuovi nella ricerca, nella didattica e nella società, ma non deve mai farci dimenticare un principio fondamentale: la conoscenza non può essere ridotta ad un algoritmo“. A dirlo è il professore Franco Rubino, candidato alla carica di Rettore dell’Università della Calabria. “L’università è fatta di persone e di docenti che guidano, orientano, incoraggiano; di studenti che imparano ponendo domande, discutendo, vivendo il sapere come esperienza condivisa. È sbagliato pensare che gli studenti possano sostituire il dialogo con i professori con le risposte di un’intelligenza artificiale. È un errore immaginare che un paziente chieda a una macchina quali medicine assumere, rinunciando alla competenza e all’empatia di un medico”.

“La mente umana non è sostituibile”

“La cultura, l’etica, il senso critico, la capacità di leggere le sfumature della vita e di trasmettere valori non potranno mai essere prerogative di un software. La comunità accademica deve custodire questa verità: la tecnologia è un supporto, non un sostituto. Per questo il futuro dell’Università della Calabria – dichiara Rubino – deve poggiare sulla valorizzazione del corpo docente, sul potenziamento dei rapporti tra studenti e professori, sull’alleanza tra ricerca scientifica e responsabilità sociale. L’AI va studiata, compresa, indirizzata, ma non idolatrata. La vera rivoluzione accademica è quella che mantiene al centro la persona e la relazione educativa, che resta il cuore pulsante della nostra missione. In un tempo in cui tutto sembra delegabile a una macchina – conclude – la vera sfida culturale è ricordare che nessun algoritmo potrà mai sostituire la profondità di uno sguardo, la forza di un confronto, la ricchezza di una lezione che nasce dal rapporto umano”.

