Giornate FAI di Primavera all’Unical: ecco i luoghi aperti da visitare nel weekend

RENDE (CS) – In occasione della XXXII edizione delle Giornate FAI di Primavera, che si svolgerà su tutto il territorio nazionale sabato 23 e domenica 24 marzo , la Delegazione FAI di Cosenza aprirà, per concessione dell’Università della Calabria, importanti e significativi luoghi della cultura scientifica e non solo, ubicati nel Campus UNICAL di Arcavacata di Rende.

Presso l’Orto Botanico dell’Unical Studenti e Docenti illustreranno al pubblico dei visitatori le specie spontanee più caratteristiche della flora calabrese ed ecosistemi oggetto di ricerca nel corso di una ritemprante passeggiata, che sarà arricchita da postazioni dedicate ai più significativi reperti provenienti dal SIMU -Sistema Museale dell’Unical: dalla zoologia (anche in rapporto alla criminologia forense) alla paleontologia, dal vero o falso in archeologia ad innovative tecniche di pulitura e di restauro, al giardino geologico e alla mineralogia: un vero e proprio saggio di scienza applicata alla natura.

Inoltre, agli iscritti al FAI e a chi si iscrviverà nell’occasione è stato riservato il percorso di visita “dai primi passi alla scienza del futuro”, che, con la guida di Docenti e Studenti, partirà dal TAU -Teatro Auditorium, dove sarà raccontata la storia dell’UNICAL dalla sua istituzione fino ai giorni nostri, proseguirà nel LIU- Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana, dove saranno spiegati recenti e originali studi sullo sfruttamento delle acque meteoriche in particolare mediante orti e giardini verticali, e si concluderà con il Laboratorio S.T.A.R., fiore all’occhiello della ricerca universitaria e unica infrastruttura esistente in una Università italiana.

Si tratta di un progetto straordinario, in un luogo non aperto al pubblico, dove con rivoluzionarie tecniche di indagine una sorgente di luce (che a breve non sarà più accessibile ai non addetti ai lavori) rende visibile l’invisibile della materia per arrivare ad incredibili applicazioni nel campo dei beni culturali, della medicina e di ogni settore dell’industria: sarà possibile scoprire tutto ciò grazie alla guida dei Docenti e dei Tecnici del Laboratorio.

Per entrambe le aperture: visite a rotazione dalle h.10,30 alle h.17,30 (ultimo ingresso alle h.17); altre info su www.giornatefai.it.