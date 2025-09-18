HomeUniversità

Fisica e Intelligenza Artificiale: le migliori tesi d’Italia firmate da due giovani ricercatori Unical

Maria Caterina Crocco e Salvatore Fiorentino premiati dalla Società Italiana Luce di Sincrotrone e dall’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale per l’eccellenza delle loro tesi. Un doppio successo che conferma la qualità della ricerca all’Università della Calabria

RENDE – Le migliori tesi italiane nei campi della fisica e dell’intelligenza artificiale parlano calabrese. Sono quelle di Maria Caterina Crocco e Salvatore Fiorentino, due giovani ricercatori cresciuti all’Università della Calabria, recentemente premiati da prestigiose società scientifiche nazionali per l’originalità e l’impatto del loro lavoro accademico.

Maria Caterina Crocco

Il Premio “Carlo Lamberti” per la miglior tesi di dottorato è stato assegnato a Maria Caterina Crocco dalla Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS). Il riconoscimento è stato consegnato durante la SILS Conference 2025, tenutasi a Cagliari dal 9 all’11 settembre, e valorizza l’innovazione nella ricerca scientifica che utilizza la luce di sincrotrone e altre sorgenti avanzate di radiazione. Crocco ha conseguito il titolo di dottore di ricerca lo scorso 20 gennaio, all’interno del Dottorato in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali dell’Unical, con una tesi dal titolo “Non-destructive material investigation: advanced techniques across disciplines”. Il lavoro, svolto presso il Dipartimento di Fisica e la beamline µTomo dell’infrastruttura STAR, si è distinto per l’approccio multidisciplinare e l’uso di tecniche avanzate nell’indagine non distruttiva di materiali. Tra i risultati più rilevanti: lo studio di fibre ottiche, materiali innovativi e reperti archeologici, oltre allo sviluppo di metodi diagnostici per patologie come la sclerosi multipla e alla ricerca sulla plasticità cardiaca. La ricerca di Crocco ha coinvolto collaborazioni internazionali, partecipazioni a conferenze di settore e pubblicazioni su riviste scientifiche di rilievo come Scientific Reports e Journal of Luminescence, a testimonianza di un percorso di formazione di alto profilo.

Salvatore Fiorentino

Altra eccellenza targata Unical per la fisica. A distinguersi nel settore dell’intelligenza artificiale è stato Salvatore Fiorentino, attualmente dottorando presso il Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS). La sua tesi magistrale, “Design and Implementation of an AMO-SUM aggregate for ASP”, ha vinto il Premio AIxIA “Leonardo Lesmo” per la migliore tesi magistrale in Intelligenza Artificiale, assegnato ogni anno dall’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale. Il lavoro, supervisionato dai professori Carmine Dodaro, Thomas Eiter e Tobias Geibinger, ha già ricevuto importanti riconoscimenti internazionali: un estratto è stato pubblicato a IJCAI 2024 (International Joint Conference on Artificial Intelligence) nell’articolo “AMO-aware Aggregates in Answer Set Programming”, firmato con Mario Alviano, Carmine Dodaro e Marco Maratea. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il prossimo 24 ottobre a Bologna, in apertura della European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2025).

 

