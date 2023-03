Athena-RèF denuncia: «Unical inaffidabile, il bluff sul diritto allo studio»

RENDE (CS) – «In seguito all’ottima notizia di assegnazione delle borse di studio al 100% degli studenti idonei dell’Università della Calabria ci preme evidenziare una criticità che purtroppo si verifica fin troppo spesso nel nostro Ateneo. Infatti il Bando per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio risulta essere fortemente inaffidabile, poiché consente l’avvicendamento di importanti ritardi e palesa una difficoltà di comunicazione tra il Magnifico Rettore, il prof. Nicola Leone, e la componente studentesca». Così scrive in una nota Athena Rèf, movimento politico studentesco che da oltre 13 anni rappresenta gli studenti dell’Ateneo in tutti gli organi politici che lo compongono.

«La prima tranche della parte in denaro delle borse di Studio è stata erogata con oltre un mese di ritardo, periodo in cui ogni spesa relativa all’istruzione è gravata direttamente ed esclusivamente sulle spalle delle famiglie degli Studenti Calabresi. Sebbene il bando, più volte da noi contestato, indichi che “Per lo studente degli anni successivi, la quota in denaro della borsa di studio è erogata in due rate di pari importo: la prima, entro il 31 dicembre 2022” c’è un articolo preventivo poche righe più in basso che recita: “Entro le date sopra indicate il Centro Residenziale emetterà i relativi provvedimenti autorizzatori dell’erogazione dei benefici. L’effettivo accredito degli importi sul conto corrente dello studente avverrà in ragione dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure di pagamento”.

Questo tipo di scrittura – prosegue la notaa – assolve totalmente l’Ateneo da ogni tipo di responsabilità sui ritardi, lasciando gli studenti in bilico e spesso in condizione di incertezza. Il Magnifico Rettore non intende recepire proposte in tal senso circa la modifica del bando. Come si può considerare affidabile un Ateneo che non dà certezze sulle date di espletamento dei suoi bandi? Il Magnifico Rettore definisce strategico l’obiettivo Diritto allo Studio, dimenticando (o volontariamente tralasciando) che tempistiche e qualità di assegnazione dei servizi risultano fondamentali per il suo pieno assolvimento, vantando l’ennesimo imponente stanziamento di fondi per la copertura totale che invece quest’anno consiste in un impegno inferiore al 9% – conclude il movimento politico – sul totale del fabbisogno, ampiamente soddisfatto da risorse nazionali a cui confidiamo si uniscano presto quelle regionali».