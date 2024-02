Altri 98 medici cubani in Calabria pronti ad imparare l’italiano all’Unical

RENDE (CS) – Sono già fra i banchi dell’Università della Calabria i 98 medici cubani giunti nella nostra regione lo scorso 31 gennaio. Anche per loro il consueto iter, che inizia con il corso in lingua italiana, la cui conoscenza è requisito fondamentale per poter lavorare poi in ospedale.

Sono sembrati subito felici ed entusiasti di questa nuova avventura a sostegno della sanità calabrese. Ad accoglierli il rettore dell’Unical, Nicola Leone, che ha dato loro il benvenuto ed ha formalmente avviato un corso che rappresenta una delle tappe di una collaborazione istituzionale fra l’ateneo e la Regione.

Lo stesso Rettore ha inoltre informato i medici d’oltreoceano in relazione ad una folta presenza di studenti cubani nell’ateneo bruzio sottolineando lo spessore internazionale raggiunto dall’Università della Calabria.