All’Unical la V Conferenza Euro-Mediterranea per l’Integrazione Ambientale

RENDE – Dal 2 al 5 ottobre si terrà presso il Centro Congressi dell’Università della Calabria la 5th Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2023), una Conferenza Internazionale giunta alla sua V Edizione i cui obiettivi principali sono, in particolare, sostenere la ricerca e l’innovazione, promuovere lo scambio di conoscenze scientifiche e favorire la collaborazione tra le comunità euro-mediterranee.

La 5^ Conferenza Euro-Mediterranea per l’Integrazione Ambientale (EMCEI-2023) si prefigge di raccogliere contributi di ricerca originali e di elevata qualità da pubblicare, previa peer review, in collezioni speciali della rivista scientifica Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration ed altre riviste Springer su vari temi multidisciplinari legati all’evoluzione e allo sviluppo dell’ambiente euromediterraneo nel passato, nel presente e nel futuro.

La Conferenza ospiterà circa 400 delegati di cui 300 in presenza e gli altri in collegamento on-line, provenienti da oltre 100 nazioni diverse e numerosi sono gli sponsor, nazionali ed internazionali che supporteranno i lavori. Saranno ospiti, inoltre, numerosi scienziati euromediterranei di alto profilo che con le loro lezioni plenarie spazieranno nei diversi temi chiave della Conferenza stessa.

I partecipanti alla conferenza avranno, quindi, l’opportunità di assistere alle diverse e numerose presentazioni, oltre 300 nelle quali verranno presentate le innovazioni nei diversi ambiti multidisciplinari delle scienze ambientali. Inoltre, è previsto un programma sociale e culturale, che permetterà ai partecipanti di esplorare le meraviglie dei siti storici della provincia di Cosenza.

Le tematiche della Conferenza, di seguito riportate, mostrano una ampia integrazione ed intersezione fra scienza ed ingegneria:

Track 1. Engineering applications for environmental management

Track 2. Process control, simulations and intensification for environmental management

Track 3. Ecotoxicology, environmental safety and bioremediation

Track 4. Biotechnology for environmental management

Track 5. Climate-change-related effects on the environment and ecological systems

Track 6. Natural resources, agriculture and the environment

Track 7. Smart technologies for environmentally friendly energy production

Track 8. Remote sensing and GIS for environmental monitoring and management

Track 9. Environmental impacts of natural hazards and environmental risk assessment

Track 10. Sustainable management of marine and coastal environments

Track 11. Sustainable management of the urban environment, the indoor and built environment

Track 12. Ecosystems and biodiversity conservation

Track 13. Environmental-change-related impacts on human, animal, and ecosystem health

Track 14. Other related topics

Track 15. Special Session: Social and environmental impacts of land use changes in the Amazon

Track 16. MUNA Satellite Event: Conservation and sustainable use of Mediterranean biodiversity

Nel corso della Conferenza e, in particolare nella giornata di apertura, verrà anche evidenziato il ruolo che l’Unical e le Istituzioni Calabresi hanno avuto, hanno ed avranno nella ricerca e nelle tematiche ambientali trattate nella Conferenza. I lavori cominceranno il 2 ottobre con la Cerimonia di inaugurazione presso l’Aula Magna e le prime plenary con la presenza di prestigiosi scienziati internazionali. A seguire si avranno quattro giorni di intenso lavoro fino al giorno di chiusura, il 5 ottobre, in cui si avrà anche la premiazione dei migliori lavori presentati. Il programma è articolato in sessioni parallele, sia al mattino sia al pomeriggio dei quattro giorni e le attività si svolgeranno presso il centro Congressi dell’Università, Aula Magna, sala Stampa, sala A e presso l’Aula Caldora. Meeting e workshop specifici si terranno presso l’University Club.