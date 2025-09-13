All’Unical la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi

- Advertisement -

RENDE – È prevista per domani, domenica 14 settembre, presso l’Università della Calabria la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi per attivare un coordinamento unitario nel caso la navigazione della Global Sumud Flotilla dovesse essere bloccata. L’appuntamento è alle ore 16 in Aula Studio Liberata (Ponte Pietro Bucci, cubo 18c piano terra) “per discutere di come muoverci insieme. – dice il Coordinamento Unical per la Palestina invitando alla massima partecipazione – Saremo il vento che gonfia le vele della Flotilla!”.

Gli organizzatori spiegano che “oggi più che mai è necessario incontrarsi e coordinarci a livello regionale per dare una risposta forte ed unitaria nel caso in cui le navi della Global Sumud Flotilla dovessero essere bloccate da Israele e gli equipaggi sequestrati”.

“Da giorni si susseguono azioni intimidatorie da parte di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. – spiegano gli organizzatori – Dai droni che sorvegliavano le navi provenienti da Barcellona, passando per i voli di aerei diretti a Sigonella, al rinvenimento di materiale bellico israeliano al largo di Lampedusa, fino al grave attacco di questa notte da parte di un drone alla nave Family Madeira, sulla quale è imbarcata anche Greta Thunberg”.

“La preoccupazione che proviamo in queste ore non è minimamente paragonabile alla rabbia che ci anima per quello che sta accadendo. – dice Unical per la Palestina- Finora non siamo rimasti a guardare e non abbiamo intenzione farlo ora. Negli ultimi mesi le piazze delle città calabresi, anche dei borghi più piccoli, sono state animate da manifestanti solidali con il popolo palestinese, che chiedevano l’interruzione di accordi economici, politici e accademici con Israele, la fine del genocidio e la libertà di autodeterminazione del popolo palestinese”.