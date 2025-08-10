All’UniCal il primo Master in Coordinamento Pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia

- Advertisement -

RENDE – Importante iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito della qualificazione delle competenze professionali per i laureati nei settori delle Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche. Il Dipartimento Culture, Educazione e Società dell’ateneo, infatti, ha istituito in collaborazione con la Fondazione Montessori Italia ETS, per l’anno accademico 2025-26, il Master di I livello in Coordinamento Pedagogico e metodi educativi nei servizi educativi per l’infanzia: Montessori, Agazzi e Malaguzzi.

Il percorso è rivolto a educatori, insegnanti, pedagogisti e professionisti dell’educazione che intendano ricoprire ruoli di coordinamento e leadership nei servizi 0-6 anni. La proposta formativa, della durata annuale (1500 ore – 60 CFU), si articola in modalità blended: didattica online sincrona e asincrona, e tirocinio professionalizzante. Il direttore del Master è la professoressa Rossana Adele Rossi, docente di Pedagogia generale e sociale all’UniCal.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre 2025, con inizio delle lezioni a dicembre dello stesso anno. Maggiori informazioni sono reperibili ai link ufficiali: https://bit.ly/3H5h4mV e https://bit.ly/4lh8dwv È possibile contattare la segreteria del Master per ulteriori chiarimenti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: coordinamentopedagogicosegrete@gmail.com e info@fondazionemontessori.it

Il progetto culturale del Master: linee di sintesi

Per la prima volta in Calabria, un ateneo statale propone un percorso scientificamente fondato, rigoroso e orientato all’innovazione per formare i quadri intermedi dell’educazione dell’infanzia. Il Master intende rispondere al bisogno crescente di rafforzare la qualità del sistema integrato 0-6, sostenendo la formazione del personale docente e dei coordinatori pedagogici, figure centrali per il miglioramento delle pratiche educative e per l’attuazione concreta delle politiche pubbliche in materia di infanzia.

L’iniziativa si colloca in un contesto regionale che da anni manifesta la necessità di consolidare una rete educativa capace di promuovere l’equità, contrastare la povertà educativa e valorizzare le risorse locali. Il Master rappresenta così un’occasione unica per radicare sul territorio una leadership pedagogica competente, consapevole e capace di futuro.

Tre grandi educatori italiani come radici profonde della trasformazione educativa

Il Master si ispira dichiaratamente all’eredità dei tre grandi educatori italiani del Novecento: Maria Montessori, che ha fondato un metodo basato sull’autonomia e sull’ambiente preparato, in cui l’adulto promuove in maniera indiretta un curricolo ampio e centrato sui linguaggi, e che è diffuso in tutto il mondo come esempio di educazione centrata sul bambino e sulla sua capacità di scegliere liberamente le proposte educative sviluppando le funzioni esecutive necessarie per il suo successo scolastico futuro.

Rosa Agazzi, che ha portato l’educazione popolare al centro della scena pedagogica, con un’offerta educativa attenta a valorizzare i materiali semplici, la spontaneità e all’esperienza concreta del bambino, sotto la guida diretta ed esperta della maestra. Loris Malaguzzi, ideatore dell’approccio reggiano, che ha fatto della documentazione, della progettazione condivisa e della partecipazione collaborativa dei bambini gli elementi centrali di una scuola dell’infanzia capace di generare cultura in maniera condivisa e attiva fin dai primi anni di vita dei bambini. Tre visioni che oggi rappresentano non solo la tradizione, ma anche la direzione verso cui si muove l’innovazione educativa più avanzata in tutto il mondo, e che il Master valorizza in chiave formativa e professionale.

Obiettivi formativi e contenuti

Il Master si propone di: sviluppare competenze di coordinamento e leadership pedagogica; integrare i metodi educativi dell’eccellenza italiana con approcci evidence-based; promuovere la qualità dei servizi educativi attraverso la documentazione, la valutazione e la progettazione partecipata; formare coordinatrici capaci di operare in rete con famiglie, enti locali e comunità educanti.