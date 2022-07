MENDICINO (CS) – Il Sindaco di Mendicino Antonio Palermo ha informato i cittadini che nei giorni scorsi la Giunta ha approvato un nuovo progetto esecutivo per la bitumazione ulteriore di nuove arterie viarie secondarie della città. Il primo cittadino ha dichiarato: “come avevo annunciato nella campagna elettorale del 2019, uno degli obiettivi principali di questa mia seconda consiliatura sarebbe stato la sistemazione delle vie periferiche del nostro territorio non ancora asfaltate e così sta avvenendo. Dopo aver dedicato, infatti, i miei primi 5 anni allo storico intervento di bitumazione dell’intera strada principale che da Cosenza collega a Mendicino, realizzando in aggiunta la segnalatica orizzontale e verticale, decine di dossi e ben tre rotatorie ex novo che hanno dato alla città finanche un decoro mai così evidente in passato, in questi tre successivi anni ci stiamo dedicando alle vie secondarie”.

Tante le vie che sono state già asfaltate, ad esempio la strada che collega il Comune delle Serre, protagonista dello sviluppo dell’Area Urbana, con Cosenza tramite Serra Spiga o interi tratti dell’Acheruntia ma anche molte strade in zone più periferiche e qui l’elenco sarebbe abbastanza lungo. Tornando a questo ultimo intervento il Sindaco fa sapere che l’amministrazione conta durante l’estate di affidare i lavori ed eseguire le opere previste in modo che al ritorno dalle vacanze i cittadini possano trovare una Mendicino ancora più accogliente. Antonio Palermo concludendo ha affermato: “alla fine di questi miei anni di amministrazione potremo dire orgogliosamente di aver realizzato più km di bitumazione noi di quanti se ne siano mai stati fatti in tutta la storia della nostra Mendicino”.