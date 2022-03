Cosa studiare dopo il diploma? In una brochure on line tutta l’offerta dell’Unical

RENDE – L’Università della Calabria ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di 20 nuovi dipendenti che andranno a rafforzare il personale tecnico-amministrativo in settori e uffici strategici dell’ateneo. I vincitori saranno inquadrati nella categoria C, con contratto a tempo indeterminato. I profili professionali richiesti sono diversi: si può concorrere per l’area informatica, l’amministrazione, il settore didattico, gli uffici tecnici, le aree eventi-comunicazione e ricerca e per la biblioteca. Per partecipare al concorso è richiesto di possedere almeno il diploma, ma eventuali titoli superiori saranno opportunamente valorizzati in fase di valutazione, premiando maggiormente le lauree conseguite con votazioni elevate ed il possesso del dottorato di ricerca. «L’ultima procedura di reclutamento di questo tipo risale al 2008, ovvero 14 anni fa – dice il rettore Nicola Leone – Era necessario intervenire, non solo per garantire il ricambio generazionale visto l’alto numero di pensionamenti, ma soprattutto per rafforzare la struttura tecnico-amministrativa ed essere pronti ad affrontare le future sfide che attendono l’Unical. Auspico che il nuovo concorso intercetti un’ampia partecipazione e possa rappresentare un’occasione di crescita per l’ateneo e un’opportunità di futuro per i candidati».

Il concorso rientra nel piano straordinario per il personale tecnico-amministrativo messo in campo dalla governance, in attuazione delle linee programmatiche del rettore Nicola Leone. Un piano che ha già provveduto, pochi mesi fa, a stabilizzare 26 precari che lavoravano da anni al servizio dell’Unical, e che offre opportunità di progressione di carriera, importanti investimenti per la formazione e la giusta valorizzazione del merito. Sono in corso, inoltre, le procedure di reclutamento per altre 22 figure, categoria D. Pochi giorni fa sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, con la partecipazione di un altissimo numero di candidati: quasi 2mila per diversi profili professionali, divisi tra area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, area amministrativa-gestionale, biblioteche. Il calendario delle prove d’esame per loro, compresa la eventuale prova preselettiva, sarà pubblicato a partire dal 18 aprile 2022.

NUMERO DI POSTI E PROFILI

N° 4 posti INFORMATICO tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

N° 1 posti TECNICO EDILE tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

N° 3 posti TECNICO IMPIANTI tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

N° 1 posti RICERCA amministrativa

N° 2 posti COMUNICATORE amministrativa

N° 4 posti DIDATTICO amministrativa

N° 4 posti AMMINISTRATIVO

N° 1 posti BIBLIOTECARIO

Schede reclutamento e prove

Per ciascuna procedura sono predisposte specifiche schede reclutamento che costituiscono parte integrante del presente bando, all’interno delle quali sono delineati:

– Profilo professionale

– Requisito richiesto per partecipare al concorso

– Titoli di valutazione

– Modalità di verifica

– Contenuto delle prove di concorso

Le prove del concorso sono volte a verificare le capacità tecnico-professionali dei/le candidati/e, la maturità di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini rilevanti per lo svolgimento delle attività proprie del profilo professionale. Le stesse sono articolate in una prova scritta ed una prova orale:

A) la prova scritta ha un contenuto teorico-pratico e prevede quesiti a risposta aperta e/o chiusa oppure la redazione di un elaborato inerenti alla risoluzione di problematiche tipiche della posizione messa a concorso. Sono previsti fino ad un massimo di 30 punti.

B) per la prova orale sono previsti fino ad un massimo di 30 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i/le candidati/e che avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intenderà superata se i/le candidati/e avranno ottenuto una votazione di almeno 21/30. La seduta della Commissione durante lo svolgimento del colloquio è pubblica.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l’ammissione a ciascuna procedura, oltre a quello specifico riportato per ciascun profilo nelle rispettive

Schede Reclutamento, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti generali:

• Cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, e quelli dei paesi terzi, dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi

del mancato godimento

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana).

• Idoneità fisica necessaria a svolgere l’attività prevista

• Godimento dei diritti civili e politici

• Età non inferiore ai 18 anni

• I cittadini italiani, eventualmente soggetti all’obbligo di leva, devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo, per i nati fino al 1985

• Non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, la Direttrice

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione il/la candidato/a dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità:

1) il proprio cognome e nome

2) la data ed il luogo di nascita

3) cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai/alle cittadini/e gli/le italiani/e non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla selezione, inoltre, i/le cittadini/e di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria

4) codice fiscale (i/le cittadini/e stranieri/e, qualora vincitori/trici della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, il codice fiscale italiano);

5) residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale

6) recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva

7) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti/e ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

8) di non avere riportato condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, dei quali eventualmente, deve essere specificata la natura

9) il possesso del titolo di studio richiesto riportato per ciascun profilo nelle rispettive Schede Reclutamento del presente bando, indicando lo stesso, la data ed il luogo del conseguimento, la votazione riportata. Nel caso di titolo di studio equipollente, sarà cura del/la candidato/a dimostrare la predetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che lo sancisce. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competenteche ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto nonché gli estremi del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. Si precisa che coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione con riserva. La procedura di equiparazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, dovrà essere richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che, previo parere conforme del Ministero dell’istruzione ovvero del Ministero dell’università e della ricerca, concluderà il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso. I medesimi hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.

10) la posizione rivestita nei confronti degli obblighi militari

11) di essere idoneo/a al servizio continuativo e incondizionato cui il concorso si riferisce

12) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego)

13) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di impiego

14) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 10

15) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;

16) l’eventuale possesso della riserva ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione, i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unical/. I/Le candidati/e potranno registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica (non deve essere utilizzata la PEC) per poter effettuare l’auto-registrazione al sistema. I/Le candidati/e dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato PDF. I/Le candidati/e possono dimostrare il possesso dei titoli, mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf; i documenti non devono superare 30 MB di dimensione. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

a) curriculum vitae in formato europeo (datato e firmato)

b) copia di un valido documento di riconoscimento

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura concorsuale. La procedura di compilazione e l’invio informatico della domanda dovranno essere completati entro il termine perentorio di quindici giorni (con scadenza alle ore 15:00 del quindicesimo giorno) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – “Concorsi ed esami”. A tal fine, la procedura informatizzata, di cui al presente articolo, sarà improrogabilmente chiusa entro il predetto termine perentorio ed il sistema non consentirà più l’invio del modulo elettronico.