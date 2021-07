All’Unical la sorgente a raggi X per esaminare oggetti e manufatti

ARCAVACATA (CS) – Al via le attività del progetto “BlueMed PLUS” – Capitalization by transferring to new Med territories the BlueMed multidisciplinary model for sustainable and responsible coastal tourism development – presentato nell’ambito della quinta call Interreg MED per progetti modulari (II call per progetti di trasferimento e mainstreaming). Il modello sviluppato prevede l’utilizzo di nuovi metodi per la protezione in siti e nuove tecnologie per la fruizione e la valorizzazione fra cui la realtà aumentata per i sub, basata su un innovativo tablet subacqueo, e la realtà virtuale, che consente anche a chi non si immerge di apprezzare il patrimonio sommerso e apprendere la storia dei popoli del Mediterraneo in maniera accattivante e coinvolgente.

Il modello già testato in Calabria, Grecia e Croazia

Il modello multidisciplinare di BlueMed per la gestione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale subacqueo è stato già testato presso l’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, presso la Regione della Tessaglia in Grecia e presso i siti sommersi di Cavtat in Croazia, dove sono state sperimentate le tecnologie e le metodologie di interesse per il progetto. In BlueMed PLUS queste competenze saranno dunque trasferite in tre nuovi territori in Italia, Montenegro e Albania, focalizzando quindi l’attenzione sullo specchio di mare del basso Adriatico che custodisce un immenso patrimonio culturale subacqueo ancora poco conosciuto e valorizzato.

Questo processo di trasferimento di competenze migliorerà la capacità dei partner di gestire siti subacquei di interesse storico/archeologico, anche attraverso la creazione di centri di conoscenza e sensibilizzazione (Knowledge Awareness Centres) nei loro territori, promuovendo così nuove destinazioni come risorse per lo sviluppo sostenibile del turismo costiero.

Parteciperà al progetto, in qualità di partner associato, anche la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, ente recentemente istituito dal Ministero della Cultura Italiano per coordinare e attuare le attività di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali subacquei presenti nelle acque territoriali Italiane, in accordo ai principi sanciti dalla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Valorizzazione sostenibile delle risorse marine

BlueMed PLUS rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’Università della Calabria sul tema della Blue Growth, ovvero dello sviluppo di soluzioni innovative per lo studio e la valorizzazione sostenibile delle risorse marine. In particolare, numerose ricerche e collaborazioni internazionali in questi anni sono state indirizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo grazie ai risultati raggiunti da numerosi progetti nazionali ed europei già conclusi (quali ad esempio COMAS, VISAS, MATACOS, MOLUX, MAGNA, etc.) o tuttora in corso (TECTONIC, SCIENCEDIVER).

A questi si aggiungono i progetti europei portati avanti dalle aziende spin-off dell’Unical e in particolare dalla 3D Research che ha partecipato ai progetti iMareCulture e Lab4Dive e sta attualmente lavorando sui progetti MAREBOX, MEDRYDIVE e DIVESAFE.