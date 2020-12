Unical, Primavera degli Studenti: “borse di studio a rischio, non permetteremo passi indietro”

“La Regione Calabria ha infatti, ad oggi, stanziato zero risorse per garantire le borse di studio e i premi di laurea agli studenti dell’Unical”

ARCAVACATA (CS) – “Le notizie che ci giungono dagli uffici dell’Ateneo – si legge in una nota della Primavera degli Studenti Unical – sono drammatiche: dopo anni di copertura totale delle borse, il lavoro improduttivo della giunta di centrodestra rischia di vanificare il lavoro svolto in questi anni a difesa del Diritto allo Studio. La Regione Calabria ha infatti, ad oggi, stanziato zero risorse per garantire le borse di studio e i premi di laurea agli studenti dell’Unical. Non solo: a fronte di un aumento dei Fondi Statali sul Diritto allo Studio, la Regione riduce la quota spettante all’Unical di circa 3 milioni di euro. E se qualcuno nei giorni scorsi ha maldestramente tentato di coprire gli errori dei propri “padri politici” annunciando a gran voce di aver “salvato le borse di studio”, è giunto il momento di fare i conti con la realtà.

Dopo ben tre anni in cui l’Unical, grazie ai fondi messi a disposizione dalla precedente giunta regionale, è riuscita a garantire a tutti l’erogazione del contributo economico, quest’anno mancano circa 6 milioni di euro per raggiungere questo obiettivo. È palese che, anche qualora si concretizzasse l’annunciato stanziamento di 3 milioni, la Regione Calabria non farebbe altro che tentare di rimediare al proprio errore. Altro che “garantire la copertura totale”! Ci opponiamo con forza all’irresponsabilità dell’attuale giunta regionale e chiediamo che si trovi subito soluzione al disagio che migliaia di studenti rischiano di vivere sulle proprie spalle. Ci batteremo con forza perché lo studio continui ad essere garantito a tutti: non permetteremo che si ritorni ai tempi in cui studiare era diritto di pochi.”