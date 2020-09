Unical, il rettore Leone dà il benvenuto ai nuovi iscritti e fornisce una guida per matricole

Durante l’evento on line anche l’appello a scaricare e usare l’app Immuni: «Campus frequentato da migliaia di persone, ci aiuterà a ridurre i rischi»

ARCAVACATA (CS) – Il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone ha dato il benvenuto ai nuovi iscritti per l’anno accademico 2020/2021 nel corso di un evento on line trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams e sulla pagina Facebook dell’ateneo. Un’occasione per fornire alcune indicazioni alle matricole sull’avvio dell’anno accademico e per mostrare a studentesse e studenti, che a causa dell’emergenza Covid non hanno avuto la possibilità di visitare l’Unical, tutti i servizi e le opportunità che il campus offre. Il rettore Leone ha approfittato di questo primo incontro con i nuovi studenti Unical per invitarli al rispetto delle prescrizioni anti Covid e all’utilizzo dell’app Immuni, che potrà rivelarsi uno strumento molto utile per tracciare eventuali contagi in uno spazio come il campus universitario.

All’incontro hanno partecipato la prorettrice vicaria Maria De Paola, il prorettore delegato alla Didattica Francesco Scarcello, la prorettrice al Centro Residenziale Patrizia Piro, i delegati Gianpaolo Iazzolino (Diritto allo studio), Maurizio Muzzupappa (Trasferimento tecnologico), Giuseppe Guido (Sport), Angela Costabile (Orientamento all’ingresso), Valeria Pupo (Orientamento in itinere), la responsabile dei Servizi didattici Gianfranca Russo.

IL MESSAGGIO DEL RETTORE

«L’Università è la sede in cui si creano e si trasmettono cultura e sapere, ma è anche il posto dove si formano le coscienze critiche dei cittadini. È quindi un mezzo fondamentale per realizzare la propria libertà e divenire consapevoli protagonisti della società. Qui getterete le basi per il vostro futuro lavorativo: le statistiche mostrano che chi si laurea ha un tasso di occupazione molto più alto di chi non ha studiato, trova prima lavoro e guadagna di più. Ma non basta il solo titolo, il pezzo di carta, conta soprattutto ciò che apprendete, la conoscenza, i saperi, gli strumenti che acquisirete nei vostri studi. Dovete studiare per imparare, siate curiosi, stimolate voi stessi i vostri docenti a darvi di più. L’Unical è a vostra disposizione e vi offre tante opportunità, quest’anno più che in passato» ha detto il Rettore ai nuovi iscritti. Quello che sta per iniziare non sarà un anno ordinario, per l’emergenza sanitaria in corso. L’ateneo ha dovuto applicare una serie di restrizioni e limitare la capienza delle aule, ma è pronto a riprendere le lezioni anche in presenza, con un’attenzione particolare per le matricole: la gran parte dei corsi di laurea prevede che gli insegnamenti del primo anno siano svolti in aula, oltre a essere disponibili on line.

L’invito, per tutti, è a essere responsabili e a rispettare tutte le indicazioni. «Indossate la mascherina, rispettate il distanziamento sociale, lavate frequentemente le mani. Scaricate e attivate l’app Immuni – ha esortato il rettore Leone –. È uno strumento fondamentale per ridurre i rischi, può salvare vite umane, anche la vostra. L’università sarà frequentata da migliaia di persone, se tutti noi attiviamo l’app, eleviamo enormemente il livello di sicurezza. Fatelo per voi stessi anzitutto, ma pure per i vostri amici e per i vostri genitori e parenti più anziani per cui il rischio è ancora più alto».

BREVE GUIDA PER LE NUOVE MATRICOLE

Immatricolazioni – Molti studenti ammessi ai corsi di laurea triennale e magistrale e ciclo unico dell’Unical hanno già completato l’immatricolazione. Chi non lo avesse fatto ha tempo fino a giovedì 10 settembre alle ore 12. La procedura è on line: si fa tutto dal proprio account di ESSE3, selezionando “segreteria” e poi “immatricolazione”. Sul sito dell’Unical è disponibile una Guida e per ogni dubbio è possibile scrivere ad [email protected]

Borsa di studio e servizi del Centro residenziale – Una volta immatricolati, è possibile presentare domanda per la borsa di studio attraverso il portale del Centro Residenziale. La scadenza, per gli iscritti al primo anno, è fissata alle 12 del 18 settembre ed entro la stessa data è necessario richiedere l’Isee-Dsu tramite Caf o altro centro autorizzato. I requisiti per accedere ai benefici del diritto allo studio sono indicati nel bando. Chi non partecipa al concorso per la borsa di studio può comunque richiedere il servizio mensa, secondo la tariffa corrispondente al proprio Isee-Dsu, presentando domanda al Centro residenziale.

Mail istituzionale – A distanza di 24 ore dal rilascio della matricola, viene generata per ogni nuovo studente una mail istituzionale con dominio @studenti.unical.it. È la mail che permette di ricevere le comunicazioni ufficiali dell’ateneo e di usufruire gratuitamente del pacchetto Office di Teams. La casella di posta è accessibile alla pagina outlook.com/studenti.unical.it.

Lo studente dovrà autenticarsi usando come username l’indirizzo di posta istituzionale ([email protected]) e la password temporanea (prime cinque lettere del codice fiscale, un punto e la matricola, es. bcdfg.000000). Al primo accesso, la password andrà modificata inserendone una personale sicura (da 8 a 16 caratteri, includendo maiuscole, minuscole e numeri). Qui tutti i dettagli.

Pre-corsi – Inizieranno il 14 settembre i corsi di azzeramento di matematica e di inglese per le matricole e saranno erogati a distanza. Tutte le informazioni sui pre-corsi di matematica sono disponibili sul sito del Dipartimento di Matematica e Informatica. Per quanto riguarda inglese, i primi test d’ingresso si sono tenuti l’1 e il 2 settembre e ne verranno organizzati altri. Per tutte le informazioni bisogna far riferimento al Centro linguistico d’ateneo. I Dipartimenti pubblicheranno sulle proprie pagine indicazioni relative a eventuali altri pre-corsi.

Test per l’accertamento delle competenze iniziali – I Dipartimenti prevedono per le matricole una prova d’ingresso per valutare le competenze iniziali, attraverso il Tolc o altro test. Per conoscere le date, consultare unical.it/ammissione o le pagine dei Dipartimenti (tutti i link sono disponibili su unical.it/dipartimenti).

Inizio corsi – Le lezioni partiranno il 28 settembre (eventuali differimenti saranno comunicati dai Dipartimenti) in modalità doppia: i corsi che saranno in presenza potranno anche essere seguiti a distanza. Sono in via di completamento i lavori per predisporre le aule ad accogliere in sicurezza gli studenti e a trasmettere le lezioni anche in streaming, garantendo a chi parteciperà da casa la possibilità di seguire l’intervento del docente e di interagire. Sulle pagine dei Dipartimenti sono in corso di pubblicazione i dettagli dei piani d’avvio della didattica per il primo semestre e l’orario delle lezioni.

Tesserino – Sarà possibile ritirare il tesserino universitario prenotando un appuntamento presso gli uffici. Nei prossimi giorni sul sito dell’ateneo saranno pubblicate ulteriori indicazioni.