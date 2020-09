Ammissioni 2020, Unical incrementa il numero dei posti disponibili

Nelle graduatorie definitive ammessi tutti i candidati per Comunicazione e Dams, Economia aziendale, Filosofia e storia, Scienze dell’educazione. Aumenti anche per altri otto corsi di laurea

ARCAVACATA (CS) – L’Università della Calabria, visto l’alto numero di domande di iscrizione pervenute quest’anno e considerata la situazione eccezionale legata all’emergenza sanitaria, ha deciso di incrementare i posti ammissibili per le immatricolazioni in alcuni corsi di laurea che hanno ricevuto un numero di domande molto alto rispetto alla disponibilità. Sarà offerta così al maggior numero di studenti possibile, nel rispetto dei vincoli normativi e dei requisiti di sostenibilità previsti, l’opportunità di iscriversi all’Unical e al corso prescelto.

L’incremento dei posti a bando, disposto con decreto del rettore Nicola Leone, riguarda il bando di ammissione standard, chiuso il 24 agosto: gli iscritti di questa fase si sommeranno ai 1.211 studenti già immatricolati nella prima settimana di luglio. Il provvedimento è stato adottato al momento per i corsi che non richiedevano il Tolc per l’ammissione e per i quali erano già disponibili le graduatorie. Per i corsi che hanno richiesto il Tolc si valuterà dopo l’uscita delle graduatorie (7 settembre quelle provvisorie, il 10 quelle definitive).

DOVE AUMENTANO I POSTI – Per quattro corsi di laurea ci sarà l’ammissione di tutti i candidati che hanno fatto domanda, compresi quelli che nelle graduatorie provvisorie erano rimasti fuori per insufficienza di posti. Si tratta dei corsi di laurea in Comunicazione e Dams, Economia aziendale, Filosofia e storia, Scienze dell’educazione: tutti i candidati che hanno partecipato al concorso per questi corsi hanno ora la facoltà di immatricolarsi.

Sono stati poi incrementati i posti disponibili per altri otto corsi di laurea:

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Farmacia

Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute

Lettere e beni culturali

Lingue e culture moderne

Scienza della Nutrizione

Scienze e tecnologie biologiche

Servizio sociale

I posti sono stati resi subito disponibili, con l’incremento quindi degli ammessi nelle graduatorie definitive pubblicate nella giornata di oggi, 2 settembre.

IMMATRICOLAZIONI AL VIA – Con l’uscita delle graduatorie definitive è ora possibile immatricolarsi: la procedura è on line, tramite piattaforma Esse3 dell’Unical, e i candidati ammessi hanno tempo fino alle ore 12 di giovedì 10 settembre. Qui maggiori dettagli. Una volta immatricolati, sarà possibile presentare la domanda per la borsa di studio sul portale dei servizi on line del Centro Residenziale. Il termine ultimo è fissato per il 18 settembre, ore 12. Qui tutti i dettagli.

COSA FARE SE NON SI È STATI AMMESSI – Conclusa la fase di immatricolazione, si procederà con lo scorrimento sui posti che resteranno eventualmente disponibili. Le procedure sono indicate negli allegati al bando d’ammissione dei singoli dipartimenti. Chi dovesse risultare ancora tra i non ammessi e chi non ha partecipato alla fase di ammissione deve aspettare la riapertura del bando che metterà a disposizione gli eventuali posti vacanti.