Corsi di azzeramento per le nuove matricole Unical, domani si parte con inglese

A inizio settembre i test d’ingressi organizzati dal Centro Linguistico d’Ateneo, poi seguirà matematica: i corsi saranno intensivi e inizieranno giorno 14 settembre

ARCAVACATA (CS) – L’Università della Calabria accoglie le nuove matricole con un piano di attività formative extra e preliminari, per rafforzarne le competenze di base in inglese e in matematica. Il piano, che vuole aiutare gli iscritti al primo anno ad avviare nel miglior modo possibile il percorso universitario, prevede corsi di azzeramento che saranno erogati dal Centro Linguistico d’Ateneo e dal Dipartimento di Matematica e di Informatica (DeMaCS).

INGLESE – I corsi saranno erogati a distanza sulla piattaforma Teams. Per partecipare, le future matricole dovranno sostenere un Placement Test, che ne accerterà il livello d’ingresso. Il Centro Linguistico d’Ateneo ha già fissato le prime due date per la prova: martedì 1 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle 18.30 e mercoledì 2 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle 18.30.

Al test possono partecipare gli studenti – anche se ancora non immatricolati – che hanno fatto domanda per i corsi dei Dipartimenti di Ingegneria Civile (DINCI), Ingegneria dell’ambiente (DIAM), Economia, statistica e finanza (DESF), Scienze aziendali e giuridiche (DISCAG), Matematica e Informatica (DEMACS), Chimica e Tecnologie chimiche (CTC), Cultura, Educazione e Società (DICES).

Per gli studenti che hanno fatto domanda per Scienze della Formazione Primaria o Ingegneria Edile-Architettura, il Placement Test si terrà nella settimana del 16 settembre. Ulteriori date saranno comunque attivate in seguito per tutti gli studenti che si immatricoleranno nei termini previsti. Il test si terrà on line. Ulteriori informazioni sulla prova e sulle modalità di iscrizione sono disponibili qui.

MATEMATICA – I corsi di azzeramento sono pensati per gli studenti che hanno degli obblighi formativi in questo ambito, ma saranno comunque erogati online e organizzati in modo da essere fruibili da tutte le matricole. I corsi saranno intensivi e inizieranno giorno 14 settembre. Dettagli sulle modalità di partecipazione e sugli orari saranno rese disponibili sul sito dell’ateneo nei prossimi giorni.