Ranking di Shanghai, Unical al top in Italia per tre aree di disciplina

La classifica valuta la qualità della ricerca accademica. Nell’edizione 2020 esaminate più di 4mila università al mondo per 54 discipline

ARCAVACATA (CS) – L’Università della Calabria è tra i migliori atenei d’Italia nei settori disciplinari di Computer Science & Engineering, Chemical Engineering e Water resources. A dirlo è il Global Ranking of Academic Subjects di Shanghai, la classifica internazionale dei migliori atenei del mondo considerata tra le più prestigiose ed esclusive in ambito universitario. Elaborato dalla ShanghaiRanking Consultancy, il ranking si basa su indicatori molto rigorosi per valutare la qualità della ricerca degli atenei. Nell’edizione del 2020 sono state esaminate più di 4mila università al mondo, per 54 discipline negli ambiti di Scienze naturali, Ingegneria, Scienze della Vita, Scienze mediche e Scienze sociali. Il ranking di Shanghai non comprende invece le discipline afferenti all’area Arts and Humanities.

I parametri utilizzati comprendono le pubblicazioni su riviste a forte impatto sulla comunità scientifica, le citazioni, le collaborazioni internazionali, i premi prestigiosi ottenuti da docenti e ricercatori (come Nobel, ACM Turing Award o medaglie Fields). I primi tre parametri si basano sul database inCites di Web of Science, considerato il riferimento più prestigioso in ambito internazionale per analisi bibliometriche. Nelle classifiche nazionali l’Università della Calabria spicca soprattutto in tre aree.

In “Computer Science & Engineering” l’Unical in Italia è preceduta da soli quattro atenei: Politecnico di Milano, Sapienza, Trento e Padova.

Anche in “Chemical Engineering” l’Unical è al top: a precederla, nel ranking nazionale, solo Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Napoli “Federico II”, Salerno. In “Water Resources”, invece, conquistano una piazza migliore dell’Università della Calabria tra gli atenei italiani solo l’Università di Padova, il Politecnico di Milano, gli atenei di Bologna, Firenze e Napoli “Federico II”.

Nel ranking mondiale di Shanghai, complessivamente, l’Unical compare tra i migliori atenei in questi campi di ricerca: Water Resources, Computer Science & Engineering, Matematica, Ingegneria civile, Ingegneria chimica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra, Ingegneria elettrica ed elettronica, Farmacia e Scienze farmaceutiche, Management.