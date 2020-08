Unical, pubblicato il bando d’ammissione per le lauree magistrali

Sarà possibile presentare domanda entro il 18 settembre. I corsi disponibili sono 43, tre dei quali erogati interamente in lingua inglese

ARCAVACATA (CS) – Dal 27 agosto al 18 settembre sarà possibile presentare domanda d’ammissione per i corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria. Il bando e gli allegati relativi ai dipartimenti sono già disponibili nella sezione “Ammissione” del portale d’ateneo. I corsi di laurea magistrale che compongono l’offerta formativa dell’Unical sono 43, tre dei quali erogati in lingua inglese (Computer Engineering for the Internet of Things,Computer Science, Finance and Insurance). All’ammissione possono partecipare studentesse e studenti che abbiano già la laurea triennale, ma molti corsi danno la possibilità di iscriversi anche prima di aver conseguito il titolo, nel caso in cui la fine degli studi sia prevista a breve.

COME ISCRIVERSI – Per presentare domanda d’ammissione, è necessario registrarsi sul portale Esse 3 dell’Unical (solo nel caso in cui non si abbiano già le credenziali). Una volta effettuato l’accesso al portale, occorre selezionare dal menu ‘Segreteria’ e poi ‘Bandi d’ammissione’. A quel punto si potrà compilare la domanda. Il termine ultimo è il 18 settembre, entro le 12. I candidati vincitori avranno 6 giorni di tempo, dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, per immatricolarsi pagando la prima rata di 16,50 euro. Per gli studenti che si iscrivono con riserva, in attesa di conseguire il titolo, l’immatricolazione dovrà essere perfezionata dopo la laurea. Per verificare i requisiti di ammissione dei singoli corsi di laurea e le date di pubblicazione delle graduatorie si consiglia di consultare gli allegati dei dipartimenti. I posti che resteranno vacanti al termine dell’immatricolazione saranno assegnati scorrendo la graduatoria.

TASSE E AGEVOLAZIONI – Da quest’anno, per come previsto dai nuovi provvedimenti ministeriali, la no tax area è innalzata a 20mila euro: gli studenti con i requisiti previsti dalla legge appartenenti a nuclei familiari con un ISEE DSU entro questa soglia non pagheranno il contributo annuale. Previste anche ulteriori agevolazioni per chi ha un ISEE DSU compreso tra 20mila e 30mila euro, con riduzioni che andranno dall’80 al 10 per cento. Per maggiori informazioni è possibile consultare il nuovo regolamento Tasse e contributi. Gli studenti, in regola con la carriera, che conseguono la laurea triennale entro il 31 dicembre 2020 hanno diritto all’esonero totale del contributo annuale se si iscrivono a un corso magistrale dell’Unical nell’anno accademico 2020/2021. Gli studenti, sempre in regola con la carriera, che entro il 31 dicembre 2020 completano gli esami previsti dal proprio piano di studi (esclusa la prova finale) usufruiscono invece di una riduzione del 50 per cento del contributo.

DIRITTO ALLO STUDIO – I nuovi iscritti ai corsi di laurea magistrale potranno presentare richiesta per la borsa di studio entro il 30 ottobre. La domanda è disponibile di norma almeno 30 giorni prima della scadenza. Per poter partecipare al concorso per l’assegnazione di borse e servizi l’ISEE-DSU del proprio nucleo familiare non deve superare i 23mila 626,32 euro, mentre il limite massimo per l’ISPE è fissato a 51mila 361,58 euro. Per maggiori informazioni, consultare il bando per il diritto allo studio.