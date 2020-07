Unical, approvato regolamento Tasse e Contributi: ecco le agevolazioni per gli studenti

La No Tax Area sale a 20mila euro di Isee Dsu. Previsti sgravi per merito e bonus famiglia

ARCAVACATA (CS) – Il Consiglio d’Amministrazione dell’Università della Calabria ha approvato il nuovo regolamento Tasse e contributi per l’anno accademico 2020/2021, adeguando il testo al momento in vigore alle nuove disposizioni governative che hanno innalzato a 20mila euro la No Tax Area. Si tratta di una misura di sostegno alle famiglie, provate dalla crisi economica scatenata dalla pandemia, ma non è l’unica agevolazione prevista dall’ateneo.

Ecco i principali sgravi previsti per l’anno accademico 2020/2021:

No Tax Area – Gli studenti in possesso dei requisiti di legge e con ISEE-DSU entro i 20mila euro non pagano il contributo annuale. Previste anche ulteriori agevolazioni per chi ha un ISEE DSU compreso tra 20mila e 30mila euro, con riduzioni che andranno dall’80 al 10 per cento.

La No Tax Area si applica fino al primo anno fuori corso e richiede agli studenti iscritti agli anni successivi al primo il raggiungimento di un numero minimo di crediti (10 per gli iscritti al secondo anno, 25 per i successivi). Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento e alla tabella riepilogativa. Si ricorda che l’ISEE-DSU non va consegnato all’Unical, ma è sufficiente richiederlo al Caf o altri autorizzati. I dati verranno acquisiti automaticamente dall’ateneo.

Borsisti – Chi è idoneo alla borsa di studio è esonerato dal pagamento del contributo e anche della tassa regionale per il diritto allo studio (componente delle tasse che varia, in funzione al reddito, tra 130 e 160 euro). Per poter partecipare al concorso per l’assegnazione di borse e servizi l’ISEE-DSU del proprio nucleo familiare non deve superare i 23mila 626,32 euro, mentre il limite massimo per l’ISPE è fissato a 51mila 361,58 euro. Per i requisiti di merito (che si applicano agli studenti degli anni successivi al primo) si rimanda al bando per il Diritto allo Studio.

Merito – Per le nuove matricole diplomate con 100 e lode è prevista una riduzione del 20 per cento del contributo annuale, che sarà applicato sulla quarta rata.

Olimpiadi scolastiche – I vincitori delle fasi regionali delle Olimpiadi organizzate dal ministero dell’Istruzione e riservate agli studenti delle scuole superiori potranno ottenere, su richiesta, una riduzione del contributo annuale pari alla tassa regionale per il diritto allo studio dovuta.

Merito sportivo ­– I vincitori di medaglie d’oro ai campionati sportivi universitari possono ottenere, su richiesta, l’esonero totale dal pagamento della contribuzione annuale.

Bonus famiglia ­- I componenti dello stesso nucleo familiare iscritti per l’anno accademico 2020/2021 all’Università della Calabria hanno diritto all’esonero dal pagamento dell’ultima rata.