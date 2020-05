Ammissioni Unical, portale dedicato all’orientamento: oggi Open Day on line

Digit.or permette alle aspiranti matricole di conoscere l’offerta formativa dell’ateneo e di ricevere informazioni e assistenza

ARCAVACATA (CS) – Uno spazio digitale tutto dedicato ai futuri iscritti dell’Università della Calabria. È on line Digit.Or, il portale dell’orientamento che ospiterà informazioni, eventi, sportelli virtuali e servizi di helpdesk per aiutare i maturandi alle prese con la scelta del percorso universitario. Digit.or manterrà sempre aperta una finestra virtuale sul campus, permettendo alle aspiranti matricole di conoscere l’offerta formativa dell’Università della Calabria, le modalità d’ammissione e i servizi offerti dall’ateneo. L’emergenza sanitaria ancora in corso, infatti, non consente di programmare le tradizionali attività di orientamento, ospitando studentesse e studenti delle scuole superiori all’interno del campus o visitando gli istituti.

Una sezione di Digit.or è dedicata al dialogo diretto con i futuri studenti. E Unical risponde: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie che saranno indicate dal sito, sarà attiva la chat con i Servizi didattici, l’Ufficio orientamento, il Centro residenziale e il Servizio studenti con disabilità, DSA e BES. Il portale ospiterà anche un Open day virtuale, oggi 14 maggio dalle 9 e 30 alle 12 e 30. Una mattinata tutta dedicata all’orientamento, nel corso della quale i Dipartimenti dell’ateneo presenteranno i propri corsi di laurea e le strutture forniranno informazioni e supporto per iscrizioni, diritto allo studio, tasse e contributi, servizi.

C’è poi la sezione dedicata ai seminari: Unical…semina è uno spazio aperto e plurale, dedicato a ragazze e ragazzi, famiglie e genitori, in cui studiose e studiosi dell’ateneo racconteranno e condivideranno il fascino della ricerca. Per studentesse e studenti delle scuole superiori sarà attivo anche un servizio on line di counselling per l’orientamento.