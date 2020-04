Servizio gratuito di counselling psicologico per gli studenti Unical

Colloqui on line con gli esperti, in accordo con le linee guida dell’Ordine degli psicologi

ARCAVACATA (CS) – L’Università della Calabria riapre, dopo alcuni anni, il servizio di counselling psicologico per le studentesse e gli studenti universitari. Il servizio è gratuito e si inserisce nel quadro nazionale e internazionale di iniziative per migliorare la qualità della vita e favorire il benessere psicologico dei giovani universitari. L’apertura dello spazio fisico, inizialmente prevista per lo scorso febbraio, è stata rinviata per motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, ma il counselling sarà comunque attivato on line e gestito da professionisti, avendo come riferimento specifico le Raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche a distanza erogate nell’emergenza sanitaria da Covid-19, elaborate dall’Ordine psicologi Calabria lo scorso 20 marzo. Il counselling universitario fruirà inoltre, come già in passato, della collaborazione dei servizi dell’Asp e, nello specifico, della psicologa psicoterapeuta attiva presso il Consultorio familiare, struttura presente al momento al Centro sanitario dell’Università della Calabria.

A chi è rivolto

Il servizio di counselling è gratuito ed è destinato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Università della Calabria che vivono situazioni di disagio personale, relazionale o difficoltà nello studio. Il servizio permette di realizzare un ciclo di quattro colloqui clinici con una/o psicoterapeuta; a conclusione del ciclo di colloqui potrà essere concordato un ulteriore appuntamento, a distanza di alcuni mesi per un colloquio di follow up. Il servizio è organizzato per garantire il rispetto della privacy e la riservatezza sui dati personali. In questo periodo caratterizzato dall’emergenza per il Covid19 le attività si svolgeranno esclusivamente in modalità on line

I referenti

Angela Costabile, ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, delegata all’Orientamento in ingresso, per gli aspetti tecnico-scientifici che regolano l’attività clinica, formativa e promozionale.

Maria Francesca Spina, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in counselling universitario, per gli aspetti organizzativi e dell’attività clinica e formativa.

Gianni De Caro, per gli aspetti tecnici e di segreteria del servizio.

Come accedere

Nell’attuale situazione determinata dall’emergenza Covid19, è possibile richiedere, attraverso il form on line, i colloqui da programmare tramite telefonata o video-colloquio con lo psicoterapeuta. L’appuntamento si può prenotare utilizzando il servizio ticketing on line. Subito dopo, si riceverà una risposta con le informazioni relative alla prenotazione e alle modalità di collegamento per il colloquio on line.