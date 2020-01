Unical, incontro con i quattro candidati per chiedere una legge sul diritto alla studio

Scopo dell’incontro è illustrare ai quattro candidati, Francesco Aiello, Pippo Callipo, Jole Santelli e Carlo Tansi, le problematiche relative al sistema universitario e al diritto allo studio in Calabria

ARCAVACATA (CS) – Il rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, su mandato del Senato accademico, si è fatto promotore di un incontro tra i quattro candidati alla presidenza della Regione Calabria e il mondo universitario calabrese. Il dibattito si terrà nella sede del rettorato dell’Unical domani giovedì 16 gennaio alle ore 11. Sarà ristretto ai quattro candidati e ai rappresentanti delle istituzioni universitarie, ma tutti gli interessati potranno assistervi grazie alla diffusione in diretta streaming tramite i canali social dell’Università della Calabria (Youtube e Facebook).

Scopo dell’incontro è illustrare ai quattro candidati, Francesco Aiello, Pippo Callipo, Jole Santelli e Carlo Tansi, le problematiche relative al sistema universitario e al diritto allo studio in Calabria. Per affrontare tali problematiche, gli atenei calabresi chiederanno un preciso impegno per la promulgazione di una Legge regionale sul diritto allo studio, che programmi una copertura stabile di almeno il 40% del fabbisogno annuo per le borse di studio e che sostenga il sistema universitario calabrese tramite il finanziamento stabile, ad esempio, delle borse di dottorato e post-doc, o lo stanziamento stabile di fondi liberi.

L’incontro prevede, oltre ai candidati, la presenza delle università calabresi, tramite rettori o loro delegati, di una rappresentanza degli studenti del Coruc e di due rappresentanti del Senato accademico dell’Università della Calabria, che ha proposto e promosso l’iniziativa. L’evento sarà moderato da Giuseppe Smorto, giornalista de “La Repubblica”.