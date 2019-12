Unical, studenti ancora senza casa: “Centro Residenziale chiuso per inutilità”

“Se arrivati alle porte del Natale ancora decine di studenti e studentesse si ritrovano senza casa, a causa dei tempi molto lunghi di assegnazione, allora è inutile andare avanti con questa farsa”

ARCAVACATA (CS) – “Si annuncia che a partire da oggi venerdì 6 dicembre 2019, il Centro Residenziale dell’Università della Calabria resterà chiuso, causa inutilità.” Si legge in una nota di ‘Unical per il diritto alla casa’. “Se arrivati alle porte del Natale ancora decine di studenti e studentesse si ritrovano senza casa, se le convocazioni avvengono a rilento, se si presentano sempre meno persone a causa dei tempi molto lunghi di assegnazione, allora è inutile andare avanti con questa farsa.

Come Unical per il Diritto alla Casa chiediamo che le convocazioni abbiano una forte accelerazione, che la tempestività nella manutenzione sia maggiore, che prima della fine dell’anno tutte le persone in attesa dell’assegnazione dell’alloggio possano finalmente avere una casa in cui vivere per poter tranquillamente seguire le lezioni e poter dare gli esami come tutti gli altri colleghi. Non potremo sostenere ancora un altro anno aspettando aprile per essere convocati e ottenere l’alloggio alla fine dell’anno accademico, vogliamo più trasparenza e maggiore efficienza!”