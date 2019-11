Il Consiglio degli studenti dell’Unical sarà in diretta streaming

La proposta è stata avanzata da Rinnovamento è Futuro e illustrata all’adunanza da Mario Russo, componente in qualità di Senatore Accademico

RENDE (CS) – È stata approvata all’unanimità dal Consiglio degli Studenti la proposta per l’istituzione della trasmissione in streaming delle sedute dello stesso Consiglio, che riunisce i rappresentanti degli Studenti nei Dipartimenti, nel CUS, in Senato Accademico e nel Consiglio d’Amministrazione. La proposta è stata avanzata da Rinnovamento è Futuro e illustrata all’adunanza da Mario Russo, componente in qualità di Senatore Accademico. “Questa proposta nasce da una visione che accomuna tutti gli eletti del nostro gruppo – scrive Mario Russo – quella di rendere il nostro operato trasparente e allo stesso tempo coinvolgente per tutti gli Studenti del nostro Ateneo”.

Gli Studenti tramite il Presidente Francesco Mazza chiederanno al Direttore Generale e all’Avvocatura d’Ateneo un parere sulla fattibilità normativa della proposta e, in caso di esito positivo, si attiveranno per munire l’organo dell’attrezzatura tecnica per attivare la trasmissione online delle sedute. “Con questa iniziativa diamo inizio ad un’operazione trasparenza che mira ad aumentare il grado di comunicazione degli Organi d’Ateneo rendendoli luoghi di reale confronto e partecipazione – si legge ancora nella nota – che proseguiremo presto in Senato Accademico, proponendo anche per il massimo organo di confronto politico lo stesso mezzo di comunicazione con l’Ateneo”. “Speriamo di poter contare sul sostegno del Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone per portare avanti questo provvedimento ed altri che seguiranno in questo senso – conclude Russo – per dare un chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato e garantire il confronto per la crescita del nostro Ateneo”