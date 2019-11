“Scuola di Politiche”, alla presentazione Enrico Letta

La Scuola di Politiche all’UniCal sarà presentata il prossimo 11 novembre alla presenza di Enrico Letta

RENDE – Corsi gratuiti per giovani presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. E così l’Università della Calabria diventa la terza sede in Italia (dopo Milano e Torino) a ospitare il corso impact organizzato dalla “Scuola di Politiche – Formiamo il futuro”. Scopo del corso, coordinato dalla scuola nel cui board direttivo figurano – tra gli altri – Enrico Letta ed Emma Bonino, è quello di avvicinare giovani a temi connessi, in particolare, alle specifiche vocazioni delle città nelle quali vivono e operano, con riferimento alla ricerca, all’economia e alla società.

“Mezzogiorno, Coesione, Innovazioni” è il titolo scelto per la sede calabrese, il cui programma prevede 40 ore di formazione gratuite per 40 giovani dai 18 ai 30 anni. Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con la collaborazione della Svimez e con il sostegno di Fondazione con il Sud.

Le aree tematiche del corso saranno: cittadinanza e democrazia, sviluppi locali e sviluppi globali, sapéri e tecnologie, innovazione sociale. Il professor Francesco Raniolo, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e ordinario di Scienza Politica, sarà il coordinatore scientifico del corso. Il corso verrà presentato il prossimo 11 novembre, alle ore 11 presso lo University Club dell’Università della Calabria ad Arcavacata.

Alla presentazione prenderanno parte, tra gli altri, il rettore uscente Gino Crisci e il neo-rettore Nicola Leone, l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, il direttore della Svimez Luca Bianchi ed Enrico Letta, già presidente del Consiglio e presidente Scuola di Politiche. Le candidature possono essere presentare fino alla mezzanotte del 3 novembre.