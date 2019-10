Le strade che portano all’Università della Calabria sono pericolose, studenti preoccupati

Migliaia di laureandi e lavoratori transitano ogni giorno su arterie prive delle necessarie condizioni di sicurezza

RENDE (CS) – Studenti preoccupati dalle condizioni in cui versano le strade che portano all’Università della Calabria. Con una lettera indirizzata al sindaco di Rende Marcello Manna e al governatore della Regione Calabria Mario Oliverio viene sollecitato un intervento per mettere in sicurezza le arterie su cui transitano ogni giorno migliaia di laureandi e lavoratori. «Sono uno studente dell’Università della Calabria – scrive nella missiva Mario Russo Senatore Accademico Unical – che ha avuto l’onore e l’onere di ricevere un mandato di rappresentanza dai suoi colleghi, venendo eletto Senatore Accademico ed essendo chiamato ad essere portavoce degli interessi e dei bisogni di quasi venticinquemila giovani che hanno deciso di credere in questa terra per costruire il loro futuro.

Come rappresentanti delle Istituzioni, conoscete meglio di me i tanti problemi patologici che affliggono il nostro territorio e che allontanano spesso i cittadini, giovani e non, dalle istituzioni. La nostra Università rappresenta un microcosmo in cui crescerà la futura classe dirigente della nostra Regione, pertanto abbiamo il dovere di collaborare lealmente per incoraggiare la fiducia di chi la vive nei confronti degli Enti che siete chiamati a guidare. Già lo scorso anno, in data 27 Marzo 2018, abbiamo rivolto un appello riguardo le condizioni precarie in cui versano i punti di accesso stradali all’area del Campus di Arcavacata. I problemi che vengono più frequentemente rilevati riguardano l’assenza di illuminazione stradale, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale e le condizioni del manto stradale che risulta precario in più punti.

Gli ultimi interventi di manutenzione, a nostra memoria, risalgono alla visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella del Febbraio 2017 ed hanno interessato solo la porzione di carreggiata percorsa dallo stesso per raggiungere l’Ateneo. Crediamo pertanto che risulti molto importante intervenire e investire in interventi che potenzino la sicurezza stradale in alcune tratte fruite da un’utenza tra l’altro molto giovane che merita una particolare attenzione. Vi invito, compatibilmente con i vostri impegni, a fare visita alla nostra Università per prendere coscienza di quanto riportato in questa lettera, che non vuole essere un attacco ma solo un gesto per sensibilizzarvi alla problematica».