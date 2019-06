Al via “Start Cup Calabria 2019”, business plan competition accademica

Sarà presentata domani alle 11 alla Cittadella regionale, nella sala Oro, “Start Cup Calabria 2019”

CATANZARO – Da domani, 12 giugno e fino al 1° luglio sarĂ possibile candidarsi a “Start Cup 2019”, la business plan competition accademica che si è contraddistinta da 10 anni di successo ed ha ottenuto autorevoli apprezzamenti anche fuori i confini regionali. Le candidature alla competizione possono essere presentate attraverso il sito dedicato.

Lo scouting avverrĂ presso i tre Atenei calabresi -UniversitĂ della Calabria, UniversitĂ Magna Græcia e UniversitĂ Mediterranea – fino al 6 luglio prossimo. Le idee piĂą promettenti saranno ammesse all’Academy, la fase di formazione che vede il coinvolgimento di I3P, l’incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, uno dei maggiori incubatori universitari a livello europeo. I finalisti si contenderanno la vittoria durante la picth competition che è prevista per il mese di ottobre.

L’edizione di quest’anno di “Start Cup 2019 che, va ricordato, è promossa da UniversitĂ della Calabria, UniversitĂ Magna Græcia, UniversitĂ Mediterranea, Fincalabra e Regione Calabria ed è giunta all’undicesima edizione, sarĂ presentata alla stampa domani, 12 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Oro della Cittadella regionale di Germaneto.

Saranno illustrate tutte le fasi dell’iniziativa: gli eventi di presentazione presso i tre atenei calabresi, lo scouting delle idee su tutto il territorio regionale, la formazione dei team ammessi alla competizione, l’evento conclusivo con i pitch dei finalisti e la proclamazione dei vincitori.

Claudio De Capua, Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico e Giuseppe Passarino, Delegato alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, UniversitĂ della Calabria parleranno sul tema: “Start Cup Calabria 2019, la competizione regionale di idee d’impresa innovative”, mentre Tommaso Calabrò, Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Comunitaria e AutoritĂ di gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 illustrerà “Le politiche di innovazione della Regione Calabria”. Seguiranno le testimonianze di Filippo Ruffa – Smart Osso, Primo classificato Start Cup Calabria 2018 e Marco Bonanno – Sone Health, Start Cup 2015, Vincitore SME, Beneficiario Avviso Start up e spin off della ricerca, Horizon Calabria 2020 e Servizi per l’innovazione.

All’incontro con i giornalisti parteciperĂ anche il presidente della Regione Mario Oliverio, e si aprirĂ con i saluti istituzionali di Gino Mirocle Crisci rettore dell’Unical, Santo Marcello Zimbone dell’UniversitĂ Mediterranea, Giovambattista De Sarro, rettore dell’UniversitĂ Magna Graecia e Carmelo Salvino Presidente di FinCalabra.